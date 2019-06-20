Ubisoft Entertainment : Les Guillemot réaffirment vouloir rester au capital

20 juin (Reuters) - Guillemot Brothers Ltd, holding de la
famille fondatrice d'Ubisoft, déclare jeudi dans un
communiqué :
* LES FRÈRES GUILLEMOT EXPLIQUENT QUE LA VENTE DE 680.000
ACTIONS
ENTRE MAI ET JUIN CORRESPOND AU REMBOURSEMENT DE LIGNES DE
CRÉDITS CONTRACTÉES POUR ACQUÉRIR DES TITRES SUR LE MARCHÉ EN
2016-2017 AFIN DE DÉFENDRE L'INDÉPENDANCE DE LA SOCIÉTÉ.
* GUILLEMOT BROTHERS LTD DIT QUE CES CESSIONS NE SONT PAS
LIÉES À
DES APPELS DE MARGE.
* JUSQU'À 700.000 ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES, REPRÉSENTANT
ENVIRON
0,6% DU CAPITAL D'UBISOFT, POURRAIENT ÊTRE VENDUES EN 2019.
* LA FAMILLE GUILLEMOT COMPTE RESTER UN ACTIONNAIRE DE
RÉFÉRENCE À
LONG TERME DANS UBISOFT.
Le communiqué :
https://reut.rs/2Xr5yJE
Pour plus de détails, cliquez sur
(Rédaction de Paris)