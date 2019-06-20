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Ubisoft Entertainment : Les Guillemot réaffirment vouloir rester au capital

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20/06/2019 | 18:18

20 juin (Reuters) - Guillemot Brothers Ltd, holding de la famille fondatrice d'Ubisoft, déclare jeudi dans un communiqué :

* LES FRÈRES GUILLEMOT EXPLIQUENT QUE LA VENTE DE 680.000 ACTIONS ENTRE MAI ET JUIN CORRESPOND AU REMBOURSEMENT DE LIGNES DE CRÉDITS CONTRACTÉES POUR ACQUÉRIR DES TITRES SUR LE MARCHÉ EN 2016-2017 AFIN DE DÉFENDRE L'INDÉPENDANCE DE LA SOCIÉTÉ.

* GUILLEMOT BROTHERS LTD DIT QUE CES CESSIONS NE SONT PAS LIÉES À DES APPELS DE MARGE.

* JUSQU'À 700.000 ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES, REPRÉSENTANT ENVIRON 0,6% DU CAPITAL D'UBISOFT, POURRAIENT ÊTRE VENDUES EN 2019.

* LA FAMILLE GUILLEMOT COMPTE RESTER UN ACTIONNAIRE DE RÉFÉRENCE À LONG TERME DANS UBISOFT. Le communiqué : https://reut.rs/2Xr5yJE Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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VE / CA 2021 3,08x
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Nom Titre
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Claude Michel Marcel Guillemot Director & Executive Vice President-Operations
Frédérick Duguet Chief Financial Officer
Michel Jean Yves Guillemot Director, Executive VP-Strategy & Finance
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