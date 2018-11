Ubisoft Entertainment : November 6, 2018 - Rapport financier semestriel 2018-19 (French only) 1.86 MB

RAPPORT FINANCIER

SEMESTRIEL

Semestre clos le 30 septembre 2018

Rapport établi conformément à l'article L.451-1-2 III du Code monétaire et financier et aux articles 222-4 et suivants du Règlement Général de l'AMF

Ubisoft Entertainment

Société anonyme à conseil d'administration

Au capital de 8.727.422,25 euros Siège social : 107 avenue Henri Fréville

BP 10704 35200 Rennes 335 186 094 RCS Rennes

Sommaire

RAPPORT D'ACTIVITE SEMESTRIEL

1.1

Principaux éléments financiers en données non-IFRS

 Chiffre d'affaires semestriel de 767,0 M€. Net bookings de 746,1 M€ en hausse de 60,0% - Chiffre d'affaires du deuxième trimestre de 367,1 M€ vs un objectif compris entre 345,0 M€ et 355,0 M€ - Net bookings du deuxième trimestre de 364,6 M€ (en hausse de 38,0%) vs un objectif d'environ 345,0 M€

 Net bookings digital : en hausse de 51,5% à 519,2 M€ (69,6% du net booking total vs 73,5% au 1er semestre 2017-18) -Net bookings PRI1 : en hausse de 49,5% à 262,0 M€ (35,1% du net bookings total vs 37,6% au 1er semestre 2017-18)

 Net bookings back catalogue : en hausse de 48,8% à 564,9 M€ (75,7% du net booking total vs 81,4% au 1er semestre 2017-18)

 Résultat opérationnel IFRS à 94,3 M€. Résultat opérationnel non-IFRS à 110,2 M€, en très forte hausse, versus 3,1 M€ au premier semestre 2017-18

 Très forte progression de la capacité d'autofinancement non-IFRS à 88,4 M€ versus (83,6) M€ au premier semestre 2017-18

Le Groupe présente ces indicateurs à caractère non strictement comptable car ils illustrent mieux les performances opérationnelles et financières d'Ubisoft. Les définitions des indicateurs alternatifs de performance ainsi que le tableau de réconciliation entre le compte de résultat consolidé IFRS et le compte de résultat consolidé non-IFRS ont été définies dans le document de référence 2018 en 2.6.1.

Le Groupe a appliqué pour la première fois la nouvelle norme IFRS15 sur le revenu dans ses comptes semestriels clos le 30 septembre 2018. La mise en œuvre de cette norme conduit principalement à différer la comptabilisation d'une partie des revenus du jeu au-delà de la date de livraison initiale. Le Groupe ayant opté pour la méthode du rattrapage cumulatif, le chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice précédent n'a pas été retraité.

1 Player Recurring Investment/investissement récurrent des joueurs (ventes d'items, DLC/Season Pass, abonnements, publicités)

En millions d'Euros S1 2018-19 % S1 2017-18 % Chiffre d'affaires Service différé* Net bookings 767,0 -21,0 466,2 na 746,1 466,2 Marge brute basée sur le net bookings Frais de Recherche et Développement non-IFRS Frais Commerciaux non-IFRS Frais Généraux et Administratifs non-IFRS Frais Commerciaux et Frais Généraux non-IFRS Résultat opérationnel non-IFRS 635,0 -272,0 -182,8 -69,9 -252,8 110,2 85,1% 390,1 83,7% -36,5% -186,5 -40,0% -24,5% -138,6 -29,7% -9,4% -61,9 -13,3% -33,9% -200,5 -43,0% 14,8% 3,1 0,7% Résultat opérationnel IFRS 94,3 -34,4 BPA dilué non IFRS (en €) 1,32 0,16 BPA dilué IFRS (en €) 1,19 -0,19 Trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS ** 22,0 -81,4 Dépenses liées aux investissements en R&D*** -385,6 -322,8 Situation financière nette -337,4 -186,2 *Pour les jeux embarquant des fonctionnalités en ligne **Sur la base du tableau de flux de trésorerie pour comparaison avec les autres acteurs du secteur (non revu) ***Inclut le montant des royalties et exclut les avances à venir

Chiffre d'affaires et net bookings

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2018-19 s'élève à 367,1 M€ (365,9 M€ à taux de change constants1). Le chiffre d'affaires du premier semestre 2018-19 s'élève à 767,0 M€ (781,4 M€ à taux de change constants).

Le net bookings du deuxième trimestre 2018-19 s'élève à 364,6 M€, en hausse de 38,0% (+37,7% à taux de change constants) par rapport au premier semestre 2017-18. Le net bookings du premier semestre 2018-19 s'élève à 746,1 M€, en hausse de 60,0% (+63,0% à taux de change constants) par rapport au premier semestre 2017-18.

Principaux éléments du compte de résultat

La marge brute basée sur le net bookings progresse en pourcentage du net bookings à 85,1% et en valeur absolue à 635,0 M€, par rapport à la marge brute de 83,7% (390,1 M€) au premier semestre 2017-18.

Le résultat opérationnel non-IFRS s'élève à 110,2 M€, par rapport à 3,1 M€ au premier semestre 2017-18. L'écart de résultat opérationnel se décline ainsi:

 Hausse de 244,9 M€ de la marge brute basée sur le net bookings,

 Hausse de 85,5 M€ des frais de R&D qui s'établissent à 272,0 M€ (36,5% du net bookings) contre 186,5 M€ au premier semestre 2017-18 (40,0%).

 Progression de 52,3 M€ des frais commerciaux et frais généraux à 252,8 M€ (33,9% du net bookings), par rapport à 200,5 M€ (43,0%) sur l'exercice précédent :  Les dépenses variables de marketing s'élèvent à 127,6 M€ (17,1% du net bookings) par rapport à 87,9 M€ (18,9%) au premier semestre 2017-18.

1 La méthode utilisée pour le calcul du chiffre d'affaires à taux constant est d'appliquer aux données de la période considérée, les taux de change moyens utilisés pour la même période de l'exercice précédent



Les coûts de structure s'élèvent à 125,2 M€ (16,8 % du net bookings) par rapport à 112,6 M€

(24,1%) au premier semestre 2017-18.

Le résultat net non-IFRS s'élève à 159,0 M€, soit un résultat net par action (dilué) non-IFRS de 1,32 €, contre un résultat net non-IFRS de 19,4 M€ au premier semestre 2017-18 ou 0,16 € par action.

Le résultat net IFRS ressort à 140,7 M€, soit un résultat net par action (diluée) IFRS de 1,19 €, à comparer à une perte nette IFRS de (20,8) M€ et (0,19) € au premier semestre 2017-18.

Les résultats net IFRS et non-IFRS incluent un produit financier de 76,3 M€ lié au contrat d'échange sur actions signés en date du 20 mars 2018 avec Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

Réconciliation du Résultat net IFRS au Résultat net non-IFRS

En million d'euros, à l'exception des données par action S1 2018-19 S1 2017-18 IFRSAjustementsNon-IFRS IFRSAjustementsNon-IFRS Chiffres d'affaires 767,0 767,0 466,2 466,2 Services différés -21,0 -21,0 na 0 na Net bookings 746,1 466,2 466,2 Charges opérationnelles totales ( 672,7) 36,9 ( 635,8) ( 500,6) 37,5 ( 463,1) Rémunérations payées en actions ( 35,5) 35,5 0,0 ( 27,8) 27,8 0,0 Dépréciation de goodwill / marques ( 1,4) 1,4 0,0 ( 9,7) 9,7 0,0 Résultat Opérationnel 94,3 15,9 110,2 ( 34,4) 37,5 3,1 Résultat financier 66,0 3,9 69,9 ( 11,4) 4,1 ( 7,3) Quote-part associéesdesentreprisesImpôts sur les résultats 0,0 ( 19,6) ( 1,6) 0,0 ( 21,1) ( 0,1) 25,1 ( 1,4) ( 0,1) 23,7 Résultat de la période Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 140,7 120 523 034 18,3 159,0 120 523 034 ( 20,8) 109 512 570 40,2 13 041 145 19,4 122 553 715 Résultat par action 1,19 0,13 1,32 ( 0,19) 0,35 0,16

Principaux éléments de flux de trésorerie1 et de bilan

La génération de trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS s'élève à 22,0 M€ (contre une consommation de (81,4) M€ au premier semestre 2017-18). Ceci reflète une amélioration de la capacité d'autofinancement non-IFRS à 88,4 M€ (contre (83,6) M€ au premier semestre 2017-18) et une augmentation du BFR non-IFRS de 66,4 M€ (contre une baisse de 2,2M€ au premier semestre 2017-18).

La situation financière nette au 30 septembre 2018 s'établit à (337,4) M€ contre (548,1) M€ au 31 mars 2018.

1 Sur la base du tableau de flux de trésorerie établi pour comparaison avec les autres acteurs du secteur (non revu)