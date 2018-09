Ubisoft Entertainment : Pour tout savoir sur le contenu post-lancement d’Assassin’s Creed Odyssey

Ubisoft dévoile en détail le contenu post-lancement d'Assassin's Creed Odyssey, qui comprendra un Season Pass et du contenu additionnel gratuit pour tous les joueurs. Grâce au Season Pass, vous pourrez pousser l'expérience d'Asssassin's Creed Odyssey encore plus loin avec l'ajout de deux arcs narratifs majeurs. De nouvelles quêtes avec leurs lots d'histoires viendront également enrichir votre expérience de base afin de vous mettre à rude épreuve.

Le Season Pass d'Assassin's Creed Odyssey comprend :

Arc Narratif I - L'Héritage de la Première Lame: cette aventure épisodique introduira le premier héros possesseur de l'iconique lame secrète, qui a changé le cours de l'Histoire. Vous en apprendrez plus sur l'histoire cachée des Assassins et notamment pourquoi ils ont décidé de combattre dans l'ombre. La sortie de ces épisodes débutera en décembre 2018, avec un épisode toutes les six semaines..

Arc Narratif II - Le Destin de l'Atlantide: dans ce second arc narratif, vous serez confrontés à des créatures divines, et découvrirez les secrets de la légendaire cité engloutie. Dans une saga surprenante pleine de rebondissements, vous en apprendrez plus sur la mythologie grecque et la Première Civilisation. La sortie de ces épisodes débutera au printemps 2019, avec un épisode toutes les six semaines.

Assassin's Creed III Remastered : Assassin's Creed III vous propulse au cœur de la Révolution Américaine. Vous incarnez Connor, un nouvel assassin confronté à la beauté mais aussi à la brutalité du XVIIIème siècle. Alors qu'une révolution meurtrière approche à grands pas, le clan de Connor est menacé par un groupe puissant qui cherche à écraser la Révolution Américaine et à contrôler les treize colonies. Ébranlé par la destruction de son village, Connor s'engage à combattre pour la liberté, quitte à y laisser la vie, et commence une longue quête qui s'étalera sur plus de dix ans. Assassin's Creed III Remastered sera disponible en mars 2019 et comprendra : Toutes les extensions: les «Missions Benedict Arnold », le pack « Les Secrets Cachés » et 'La Tyrannie du Roi George Washington'. Assassin's Creed ® Liberation Remastered

En plus du Season Pass, vous pourrez bénéficier d'un large panel de contenus gratuits qui comprend :

Les Récits Perdus de la Grèce: de nouvelles quêtes épisodiques seront disponibles régulièrement entre deux épisodes, ce qui fournira un flot constant de nouvelles histoires à découvrir. Ces quêtes présenteront des visages familiers, mais aussi de nouveaux personnages du monde d'Assassin's Creed Odyssey.

Des événements in-game récurrents: chaque semaine, un nouveau bateau ou mercenaire épique apparaîtra. La traque de ces ennemis puissants vous apportera des combats toujours plus intenses. Des contrats quotidiens et hebdomadaires vous amèneront vers de nouvelles quêtes à travers la Grèce.

Le Discovery Tour: le mode de jeu éducatif dans lequel vous pouvez parcourir librement la reconstitution 3D interactive de la Grèce antique sans violence, intrigue narrative et contraintes de gameplay, sera disponible peu après le lancement d'Assassin's Creed Odyssey.

Bien d'autres mises à jours avec des créatures monstrueuses et mythiques à défier et un mode New Game Plus qui apportera de nouveaux challenges et permettra de comprendre à quel point les choix impactent votre aventure.

Le Season Pass est inclus dans les Gold, Ultimate, Spartan et Pantheon Editions, et sera aussi disponible en achat séparé au prix public conseillé de 40€.

Assassin's Creed Odyssey sera disponible le 5 octobre sur PC, PS4, PS4 Pro, Xbox One et Xbox One X.