Ubisoft Entertainment : Préparez-vous ! L’événement in-game « Brasier Souverain » de For Honor débute aujourd’hui

La fureur du Mont Ignis a changé la face du champ de bataille de For Honor en embrasant tout l'environnement et en chargeant le ciel de cendres étouffantes…

C'est l'expérience que vous propose de vivre For Honor dès aujourd'hui dans l'événement in-game de sa Saison 7 : Brasier Souverain. Cet événement à durée limitée se terminera le 30 août et vous propose un mode de jeu exclusif inédit, « Dominion Infernal », ainsi que des récompenses exclusives.

Dans le mode à durée limitée Dominion Infernal, lorsque les zones sont contestées, un cercle de feu se déclenche. Un choix crucial s'offrira alors à vous : préfèrerez-vous des combats rapprochés à mort ou des brûlures qui vous infligeront des dégâts massifs si vous essayez de traverser les flammes ? Brasier Souverain permet également de récupérer des récompenses à durée limitée, dont des armes thématiques inédites, des tenues de combat, des ornements de Faction et un nouveau Mood Effect. De nouveaux Masques ainsi qu'une nouvelle emote sont également disponibles pendant la durée de Brasier Souverain. Au cours de la deuxième semaine de l'événement, vous pourrez récupérer le Pack Brasier Souverain, qui rassemble le Masque, l'emote, l'ornement et la tenue de combat pour leur Héros.

L'autre bonne nouvelle du jour

Du 16 août au 15 septembre, tous les membres Xbox Live Gold peuvent également récupérer gratuitement For Honor sur Xbox One grâce aux Games with Gold. Plus d'informations sur » https://www.xbox.com/fr-FR/live/games-with-gold.

For Honor est disponible sur PS4, Xbox One et PC.