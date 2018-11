Ubisoft Entertainment : Rainbow Six de retour au Brésil avec les finales de la Pro League – Saison 8

Pour cette Saison 8 de Pro League Rainbow Six, les huit meilleures équipes mondiales s'affronteront lors des Finales à la Jeunesse Arena, dans le parc olympique de Rio de Janeiro au Brésil, les 17 et 18 novembre. Deux équipes de chacune des quatre régions seront représentées lors de ces Finales : Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord et Amérique Latine, cette dernière étant représentée par deux équipes brésiliennes : FaZe Clan et Immortals. Ces deux équipes sont porteuses d'espoir pour les fans locaux car les Champions actuels de la Pro League, Team Liquid (Brésil), classés seulement 5ème lors de cette Saison, n'ont pas réussi à se qualifier pour ces Finales. À Rio, les équipes s'affronteront pour un cashprize total de $275,000.

Il sera possible de suivre la compétition du 17 au 18 novembre sur Twitch et YouTube et d'assister à tous les matchs en live. Cet événement sera aussi l'occasion pour Ubisoft d'annoncer les prochaines mises à jour de l'Année 3 de Rainbow Six Siege et des éléments clés sur Six Invitational 2019.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege est disponible sur PS4, Xbox One et PC.