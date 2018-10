Ubisoft Entertainment : Rayman et le Kung Foot arrivent dans Brawlhalla le 6 novembre. À essayer en avant-première à la Paris Games Week !

Rayman arrive dans Brawlhalla le 6 novembre, à l'occasion de la sortie du jeu sur Nintendo Switch et Xbox One, et pour fêter cela, le célèbre mode Kung Foot sera également jouable dans le jeu. Tiré du Kung Foot de Rayman Legends, ce mode invite les joueurs à s'affronter en frappant et en propulsant un ballon de foot dans les cages de leur adversaire, tout en tentant de défendre les leurs. Si vous avez joué au Kung Foot de Rayman Legends, ce mode vous sera familier et au final le concept est assez simple à appréhender pour quiconque a eu l'occasion de voir un match de foot. Le twist à connaître ici, est que plus la balle est frappée, plus elle voyage vite et loin, et les choses peuvent vite finir hors de contrôle.

Cela a été un réel plaisir pour l'équipe ici à Blue Mammoth d'adapter le Kung Foot à Brawlhalla. C'est amusant de redécouvrir les mouvements signatures de chaque Légende dans ce nouveau contexte et c'est encore plus drôle de déconcerter votre adversaire avec des angles d'attaque surprise.

Au cours des 3 semaines de l'événement spécial Rayman, le Kung Foot remplacera le Combat de la Semaine. Vous pourrez jouer avec vos amis en local ou en ligne. Le mode par défaut est un 2v2, mais en multijoueur local ou dans les parties personnalisées, vous pouvez créer des matchs de Kung Foot pouvant rassembler jusqu'à 8 joueurs.

Rayman occupe une place toute spéciale dans mon cœur. Nous avons fondé Blue Mammoth en 2009 pour créer des jeux en ligne dans le style « dessin à la main » que nous affectionnons tant. Lorsque Rayman Origins est sorti en 2011, il a apporté un souffle d'air frais dans le genre des jeux animés à la main et a été une source d'inspiration pour nous. Nous sommes donc ravis de pouvoir inclure Rayman dans Brawlhalla et espérons que vous apprécierez de jouer au mode Kung Foot autant que ce que nous avons aimé l'intégrer dans Brawlhalla.

Retrouvez Brawlhalla, Rayman et le mode Kung Foot en avant-première à la Paris Games Week, du 26 au 30 octobre à Paris Porte de Versailles, sur le stand principal d'Ubisoft (Hall 1 C 016).

Le 6 novembre prochain, Brawlhalla sera disponible sur Xbox One et Nintendo Switch. Il est déjà accessible gratuitement sur PS4 et PC.

- Matt Woomer, Managing Director, Blue Mammoth Games