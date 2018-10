Ubisoft Entertainment : Retour sur la saison 2 du programme start-up d’Ubisoft à Station F

Le programme start-up d'Ubisoft unit ses forces avec des projets entrepreneuriaux liés à l'industrie du jeu vidéo et du divertissement. Le point de rencontre de tous ces projets se trouve à Station F, le plus grand campus de start-up au monde. Durant la deuxième saison de ce programme, l'accent a été mis sur deux champs technologiques particuliers : la blockchain et la réalité mixte. Pour la saison suivante, les thématiques retenues sont la blockchain et l'intelligence artificielle : entrepreneurs, pour déposer votre candidature ou pour savoir plus sur les technologies et applications développées lors de la saison deux, cliquez ici !

À l'occasion de la saison deux, les start-ups sélectionnées travaillant sur la réalité mixte et la blockchain ont pu bénéficier du soutien et des conseils d'Alain Corre, Directeur Exécutif d'Ubisoft EMEA.

Sur la partie réalité mixte, Ubisoft a notamment pu collaborer avec PANDA guide et Mimesys.

En utilisant l'audio et les technologies haptiques, PANDA guide crée le premier casque de réalité augmentée pour les personnes aveugles et déficients visuels. Ubisoft a travaillé avec PANDA guide pour créer des concepts de jeux et des prototypes pouvant être utilisés sur l'appareil de PANDA guide tout en étant jouables et amusants pour tout le monde, peu importe le niveau de déficience visuelle.

Mimesys développe une technologie appelée 'holoportation', laquelle numérise les utilisateurs en hologrammes 3D et les place dans un univers de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. Cette collaboration a permis à Ubisoft d'explorer les cas d'usage et les stratégies pour ces technologies qui combinent plusieurs réalités et qui impacteront sans doute notre futur.

Outre les projets de réalité mixte, Ubisoft a aussi exploré, avec iExec et Azarus, la technologie blockchain dont le développement ne cesse de s'étendre.

iExec est une place de marché décentralisée, fonctionnant à l'aide de la technologie blockchain, qui gère des ressources informatiques, permettant à chacun de monétiser de la donnée ou de la capacité de calcul. Même si l'activité d'iExec n'est pas exclusivement centrée sur le divertissement, son initiative offre une vision de ce que la décentralisation pourrait devenir à plus grand échelle. La collaboration avec iExec s'est concentrée sur le développement de leur communauté d'utilisateurs et de développeurs ainsi que sur la compréhension des prérequis pour que des grands comptes puissent utiliser la technologie iExec.

Azarus développe une plateforme de défis de jeux vidéo automatisés permettant aux joueurs de proposer des défis grâce à des tokens. Azarus a d'ailleurs eu l'opportunité de tester son offre avec trois streamers Twitch sur Rainbow Six Les résultats ont été concluants et nous aurons plus d'informations de la part des équipes à partager sous peu.

Si vous voulez en savoir plus sur la saison trois, visitez ce site.