Ubisoft Entertainment : The Division 2 – Les fonctionnalités et specs PC en détails

La précommande de la version PC du jeu sur Epic Games Store et Ubisoft Store permet d'accéder à la Bêta Privée.

The Division 2 entre dans la dernière ligne droite avant sa sortie le 15 mars prochain et l'équipe de développement à Massive a entièrement optimisé le jeu pour PC. La version PC du jeu inclura un certain nombre de fonctionnalités dont le déplafonnement du frame rate et de la résolution affichée, la personnalisation complète du HUD et de l'UI et sera compatible écrans larges / multi-écrans, fréquence de rafraîchissement variable et HDR. Découvrez ci-dessous le détail des specs PC :

Minimum - 1080p | 30 FPS

OS: Windows 7 | 8 | 10

CPU: AMD FX-6350 | Intel Core I5-2500K

RAM: 8 GM

GPU: AMD Radeon R9 270 | Nvidia Geforce GTX 670

VRAM: 2 GB

DIRECT X: DirectX 11 | 12

Recommandé - 1080p | 60 FPS

OS: Windows 7 | 8 | 10

CPU: AMD Ryzen 5 1500X | Intel Core I7-4790

RAM: 8 GB

GPU: AMD RX 480 | Nvidia Geforce GTX 970

VRAM: 4 GB

DIRECT X: DirectX 11 | 12

Haute - 1440p | 60 FPS

OS: Windows 7 | 8 | 10

CPU: AMD Ryzen 7 1700 | Intel Core I7-6700K

RAM: 16 GB

GPU: AMD RX Vega 56 | Nvidia Geforce GTX 1070

VRAM: 8 GB

DIRECT X: DirectX 11 | 12

Elite - 4K | 60 FPS

OS: Windows 7 | 8 | 10

CPU: AMD Ryzen 7 2700X | Intel Core I9-7900X

RAM: 16 GB

GPU: AMD Radeon VII | Nvidia Geforce RTX 2080 TI

VRAM: 11 GB

DIRECT X: DirectX 11 | 12

Pour celles et ceux d'entre vous qui souhaiteraient sauver Washington D.C. de son effondrement, vous pouvez d'ores-et-déjà précommander les éditions Standard, Gold, ou Ultimate sur PC de The Division 2 sur Epic Games Store ou Ubisoft Store. De plus, les joueurs qui auront précommandé une version PC du jeu sur Epic Games Store, Ubisoft Store ou chez un revendeur partenaire obtiendront un accès à la « Bêta Privée ». Tous les autres joueurs peuvent s'inscrire en ligne pour tenter quant à eux d'accéder à la Bêta.

Tom Clancy's The Division 2 sera disponible le 15 mars sur PC, PS4 et Xbox One.