Ubisoft Entertainment : The Division 2 – Un serveur de test public annoncé, la troisième mise à jour de contenu et le Raid reportés au mois de mai.

Dans la perspective de proposer aux joueurs de The Division 2 la meilleure expérience possible, l'équipe de Massive Entertainment annonce la mise en place d'un serveur de test public qui permettra aux développeurs d'évaluer les nouvelles caractéristiques du jeu et les corrections apportées avant qu'elles ne soient implémentées.

Le serveur de test public sera accessible pour tous les détenteurs de The Division 2 sur PC à partir d'aujourd'hui, mercredi 17 avril. Les développeurs utiliseront les commentaires des joueurs soumis à la suite de leur session de jeu, les sondages et les discussions sur les forums pour améliorer les mises à jour futures et pour anticiper tout problème susceptible de survenir. A noter qu'Opération Heures Sombres n'apparaîtra pas sur le serveur de test public afin de garantir un accès inédit et simultané à toute la communauté de joueurs. Le programme complet du serveur de test public sera dévoilé prochainement.

Par ailleurs, l'équipe annonce que la troisième mise à jour de contenu, qui inclut l'Opération Heures Sombres (le raid pour huit joueurs), initialement prévue pour le 25 avril, sortira désormais en mai 2019. Les développeurs du jeu vont mettre à profit ce temps supplémentaire pour réaliser de nouveaux tests et rééquilibrages du jeu.

De plus amples informations sur les mises à jour passées et à venir du jeu sont disponibles sur le site officiel du jeu.

The Division 2 est disponible sur Xbox One, PS4 et PC.