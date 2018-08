Ubisoft Entertainment : Tout ce qu’il faut retenir de la gamescom 2018

Alors que la gamescom, le plus grand salon jeu vidéo grand public en Europe, vient d'ouvrir ses portes, Ubiblog vous récapitule ici ce qu'il faut retenir de l'actualité d'Ubisoft.

LES STUDIOS ALLEMANDS D'UBISOFT À L'HONNEUR

Levée de rideau sur le retour de la célèbre licence The Settlers

Le reboot de la série vient d'être annoncé. Intitulé « The Settlers », ce nouvel opus sera dirigé par le créateur originel de la série, Volker Wertich.

La licence célèbre également ses 25 ans et prévoit pour l'occasion une collection disponible en exclusivité sur Ubisoft Store le 15 novembre 2018 : The Settlers History Collection.

La date de sortie d'Anno 1800 dévoilée : le jeu sortira le 26 février 2019

Anno 1800 sortira donc le 26 février sur PC, et vous plongera au cœur du 19ème siècle, au temps de l'industrialisation, de la diplomatie et des grandes découvertes. Le jeu réunira le meilleur des anciens épisodes et introduira des nouveautés telles que la fonctionnalité « Expéditions », qui vous permettra d'envoyer des équipages de spécialistes autour du globe pour chercher gloire et fortune, ou encore une nouvelle gestion des travailleurs qui rend l'optimisation des usines plus riche et complexe que jamais. Et enfin, vous partirez à la découverte de l'Amérique du Sud grâce à l'or noir à l'origine de cette nouvelle ère industrielle.

#####

LES DANGERS & LÉGENDES DE LA GRÈCE ANTIQUE D'ASSASSIN'S CREED ODYSSEY

Alexios

Mercenaires, Culte du Kosmos, animaux légendaires et autres créatures mythologiques ; voilà ce qui vous attend dans Assassin's Creed Odyssey.

La Grèce antique, en 431 avant J.C., est une région riche de mythes et de légendes qui vit s'affronter Sparte et Athènes pendant la guerre du Péloponnèse. L'équipe créative du jeu s'est attelée à recréer ce moment pivot de l'Histoire, cette période où la mythologie a fusionné avec la religion et la tradition, et influencé la vie en Grèce Antique.

Au cours de vos combats contre les mercenaires et le Culte du Kosmos, vous rencontrerez ces mythes sous la forme d'animaux légendaires et de créatures mythiques. Les mercenaires sont des guerriers expérimentés qui traqueront Alexios ou Kassandra s'ils réalisent des actions illégales. Ces ennemis tenaces se targuent d'avoir des techniques et des capacités de combat avancées, de manier des armes remarquables, et sont parfois accompagnés par des animaux prédateurs. Ils vous traqueront sans relâche sur terre et sur mer dès que votre tête sera mise à prix.

Tapi dans l'ombre, le mystérieux Culte du Kosmos, quant à lui, a découvert l'existence d'un puissant artefact que ses membres utilisent pour étendre leur influence sur la Grèce et manipuler ses dirigeants. Avec pour objectif le contrôle ultime de la Grèce et l'élimination de ceux qui se mettent en travers de leur chemin, ces visages masqués sont peut-être des politiciens, des commerçants, des pirates, des généraux ou même des alliés supposés du héros.

Kassandra

#####

TRANSFERENCE

Un préquel au jeu, le « Walter Test Case », est désormais disponible en démo gratuite sur PSVR et PS4.

Le thriller psychologique Transference sera quant à lui disponible à partir du 18 septembre en VR sur PVR, Oculus Rift et HTC Vive, et pour les joueurs qui ne sont pas équipés de casque VR, Transference pourra également être joué sur PS4, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X et PC/

#####

BRAWLHALLA ARRIVE SUR XBOX ONE ET NINTENDO SWITCH

Rendez-vous le 6 novembre. C'est à cette date qu'Ubisoft lancera sur Nintendo Switch et Xbox One Brawlhalla, le jeu de combat free-to-play développé par Blue Mammoth - un studio Ubisoft - qui compte aujourd'hui plus de 15 millions de joueurs sur PC et PS4.

Vous ne connaissez pas Brawlhalla ?

Pour résumer :

On rapporte qu'Odin, Roi des Dieux, construisit un paradis spécial pour les guerriers, qu'il appela Valhalla. Il décréta que les héros tombés au combat festoieraient dans ce hall doré jusqu'à la fin des temps, et qu'ils se joindraient alors à lui lorsque viendrait le temps du Ragnarök, l'ultime affrontement entre les Dieux et les Géants. Sous son commandement, les Valkyries, les belles déesses de la guerre, furent chargées de remplir le hall de guerriers. Mais à la surprise d'Odin, elles convièrent dans le Grand Hall des pirates, des cowboys, des guerriers mongols, des Amazones et même des monstres et des extraterrestres.

Dans l'attente du Ragnarök, les guerriers succombèrent à l'ennui. Des combats constants se répandirent alors dans le Grand Hall et le royaume d'Ásgard fut réduit en miettes. Odin, qui s'arracha les cheveux de désespoir, décida d'organiser un grand tournoi. Depuis, les meilleurs guerriers de tous les temps se battent pour devenir champion, tandis que les Valkyries s'aventurent toujours plus loin pour ramener des guerriers qui se battront pour leur faire honneur à Brawlhalla.

Comme vous l'aurez compris, il s'agira pour vous de combattre pour la gloire dans les halls de Valhalla en choisissant parmi une sélection de 40 personnages uniques. Vous pourrez basculer à loisir entre le mode solo et le mode co-op, mais aussi entre le mode online et les compétitions locales.

Three, two, one…. BRAWL !

#####

RENDEZ-VOUS LE 12 FÉVRIER 2019 POUR TRIALS RISING

A l'occasion de la gamescom, Ubisoft RedLynx dévoile la date de sortie du jeu, les dates de la bêta fermée, les offres de précommande et de nouveaux modes multijoueurs.

Date de sortie : 12 février 2019

Dates de la béta fermée pour les joueurs qui ont été sélectionnés : du 13 au 17 septembre 2018

Les précommandes : déjà ouvertes pour les éditions Standard et Gold. Les bonus de précommande sont le pack Motard Jungle avec la tenue Gorille, et le pack Motard Far West avec le costume Cowboy. Chaque pack comprend 5 éléments de personnalisation pour le pilote et 1 pour la moto.

Quid du multijoueur ? Dans Trials Rising, la compétition atteint un nouveau niveau puisque vous recevrez instantanément une notification lorsque votre score sera battu. Vous gagnerez des points de renommée en terminant des circuits, en effectuant des contrats, en battant vos adversaires et en vous mesurant à d'autres joueurs dans le mode multijoueur en ligne, le but étant de devenir le champion de Trials ultime. Vous mènerez à bien votre carrière en remportant chaque League, série de courses situées aux quatre coins du monde. L'expérience engrangée permettra d'accéder aux Stadium Finals, des compétitions à élimination en 3 manches qui vous opposeront à 7 autres joueurs. Le gagnant de la finale débloquera une nouvelle League.

UN NOUVEAU MODE PVE POUR FOR HONOR MARCHING FIRE : LE MODE ARCADE

For Honor Marching Fire, la mise à jour la plus ambitieuse de For Honor à ce jour qui arrivera le 16 octobre prochain, inclura un mode PvE inédit : le mode Arcade. Ce mode introduit une façon de jouer inédite, en solo ou en coopération en ligne à 2 joueurs. Vous prendrez part à des batailles contre des vagues d'ennemis de plus en plus forts. À cela s'ajoutent divers objectifs et modificateurs, offrant ainsi une rejouabilité infinie et de nouveaux défis à chaque bataille. Ce mode de jeu rapide est l'occasion idéale pour tous de prendre en main de nouveaux Héros et de les faire progresser avant de les utiliser en PvP, toutes les récompenses gagnées dans le mode Arcade étant disponibles dans le multijoueur. Si vous détenez Marching Fire, vous pourrez également inviter n'importe quel ami à jouer en coopération avec vous, qu'il possède lui-même l'extension Marching Fire ou non.

Bons plans

Les nouveaux joueurs qui souhaitent se lancer sur le champ de bataille, pourront obtenir gratuitement la Starter Edition de For Honor et la conserver à vie en la téléchargeant sur Steam entre le 22 août à 19h00 et le 27 août à 19h00. L'Édition Standard de For Honor, quant à elle, fera partie des Games with Gold Xbox Live jusqu'au 15 septembre et pourra être téléchargée gratuitement par tous les membres Xbox Live Gold.

#####

L'HOVERCRAFT DÉBARQUE DANS THE CREW 2 LE 26 SEPTEMBRE AVEC « GATOR RUSH »

« Gator Rush » sera la première mise à jour de The Crew 2. Elle sera disponible dès le 26 septembre et introduira une nouvelle discipline, de nouveaux événements et plus encore.

Introduite au cœur des marécages du sud, l'Hovercraft, une nouvelle discipline hors-piste, vous permettra de faire des choses qu'aucun autre véhicule disponible dans The Crew 2 ne peut faire. Avec quatre nouveaux véhicules hovercraft, vous pourrez glisser sur tout type de terrain, heurter vos adversaires dans un virage serré, et atterrir sur vos concurrents après avoir sauté d'une rampe. En plus du Bayou, d'autres endroits iconiques des États-Unis ont été améliorés avec des pentes abruptes et des virages inclinés. Vous pourrez par ailleurs profiter de ces améliorations au cours d'événements inédits, dans une course libre Live Xtrem Series, et pourrez aussi profiter de nouvelles compétences disponibles dans le monde ouvert, qui vous permettront d'explorer de nouveaux lieux.

#####

STARLINK BATTLE FOR ATLAS DÉVOILE UN MONDE FASCINANT : ATLAS

#####

LA PLAYLIST JUST DANCE 2019 : PARTIE 2

#####

LES PRÉCOMMANDES SONT OUVERTES POUR THE DIVISION 2 : UN POINT SUR LES OFFRES EXISTANTES

Les joueurs qui précommanderont l'une des éditions de The Division 2 auront accès à la bêta privée*, ainsi qu'au pack Défenseur du Capitole incluant 2 objets in-game : « Lullaby », un fusil exotique SPAS-12, et la tenue Hazmat 2.0.

Contenu des éditions** :

L'Édition Standard : le jeu The Division 2.

le jeu The Division 2. L'Édition Gold : le jeu The Division 2, jouable à partir du 12 mars 2019 (accès anticipé de 3 jours***) et le Pass Année 1 qui offre un accès anticipé de 7 jours à tous les Épisodes gratuits de l'Année 1, des objets de personnalisation exclusifs, des activités additionnelles et bien plus.

le jeu The Division 2, jouable à partir du 12 mars 2019 (accès anticipé de 3 jours***) et le Pass Année 1 qui offre un accès anticipé de 7 jours à tous les Épisodes gratuits de l'Année 1, des objets de personnalisation exclusifs, des activités additionnelles et bien plus. L'Édition Ultimate Digitale : le jeu The Division 2, jouable à partir du 12 mars 2019 (accès anticipé de 3 jours), le Pass Année 1 et 3 packs de contenus digitaux additionnels : le pack Agent d'Élite, le pack Service Secret de Combat et le pack Secours d'urgence.

le jeu The Division 2, jouable à partir du 12 mars 2019 (accès anticipé de 3 jours), le Pass Année 1 et 3 packs de contenus digitaux additionnels : le pack Agent d'Élite, le pack Service Secret de Combat et le pack Secours d'urgence. L'Édition Collector Dark Zone : Le jeu The Division 2, jouable à partir du 12 mars 2019 (accès anticipé de 3 jours). Du contenu digital additionnel, dont le pack Service Secret de Combat. Une figurine Ubicollectibles de 30 cm de Heather Ward, un Agent spécialisé de The Division 2. Une sélection d'objets physiques de qualité tels qu'un livre de lithographies, la bande-son du jeu et une carte de Washington D.C., le tout réuni dans un coffret premium.

: L'Édition Collector Bouclier du Phoenix - disponible en précommande exclusivement sur Ubisoft Store: Le jeu The Division 2, jouable à partir du 12 mars 2019 (accès anticipé de 3 jours), le Pass Année 1 et 3 packs de contenus digitaux additionnels: le pack Agent d'Élite, le pack Service Secret de Combat et le pack Secours d'urgence. Une figurine articulée Ubicollectibles premium à l'échelle 1/6 ème de Brian Johnson, un Agent en service actif, avec son équipement. Une sélection d'objets physiques de qualité tels qu'un boîtier en métal STEELBOOK © (une exclusivité Ubisoft Store), un livre de lithographies, la bande-son du jeu et une carte de Washington D.C.

- disponible en précommande exclusivement sur Ubisoft Store:

La figurine Ubicollectibles de Brian Johnson a également été dévoilée.

Il s'agit d'un ancien sniper du département de Police de Baltimore, directement inspirée de The Division 2. Cette figurine aux textures détaillées représente cet Agent, prêt à défendre un Washington D.C. transformé par le chaos, dans une posture iconique, et équipé du fusil de précision TAC-50C, l'arme signature de la classe spécialisée « Tireur d'Élite ». La figurine de Brian Johnson peut être assemblée avec la figurine d'Heather Ward incluse dans l'Édition Collector Dark Zone.

Pour rappel, The Division 2 sera disponible le 15 mars 2019 sur Xbox One, Xbox One X, PS4 Pro, PS4 et PC.

*Une précommande d'une des éditions de Tom Clancy's The Division® 2 auprès des revendeurs participant à l'opération et sur les plateformes concernées, en accord avec les termes de la phase de bêta privée est nécessaire pour pouvoir y accéder. Les termes et conditions s'appliquent strictement et seront communiqués à une date postérieure, à déterminer par Ubisoft. Sujet à disponibilité et tant que les stocks durent. En attendant le contenu et la configuration requise ; il est demandé de vérifier tous les besoins en configuration/détails/restrictions avant d'acheter/racheter. Offre promotionnelle. Nul si interdit ou limité. Plus de détails sur : www.thedivisiongame.com/faq/beta

**Les joueurs qui ont précommandé l'Édition Gold, l'Édition Ultimate Digitale, l'Édition Collector Dark Zone ou l'Édition Collector Bouclier du Phoenix de Tom Clancy's The Division® 2 chez les revendeurs du jeu avant le 12/03/2019 ou qui ont acheté une nouvelle copie de l'Édition Gold, de l'Édition Ultimate Digitale, de l'Édition Collector Dark Zone ou de l'Édition Collector Bouclier du Phoenix de Tom Clancy's The Division® 2 du 12/03/2019 - 12h00 au 14/03/2019 - 23h59, auront la possibilité d'obtenir leur jeu jusqu'à trois jours avant la date de sortie officielle -prévue le 15/03/2019.

***Le contenu final et les dates de sortie sont susceptibles de changer. Certaines fonctionnalités peuvent être indisponibles au lancement. Le contenu peut être disponible à l'achat et/ou comme cadeau(x) séparément à la seule discrétion d'Ubisoft et à tout moment. Configuration requise en attente. Les joueurs sont invités à vérifier la configuration requise et les détails/restrictions du produit avant l'achat du jeu final ou de procéder à leur précommande.