Ubisoft Entertainment : Toutes les infos sur la présence de Rayman dans Brawlhalla (désormais disponible sur Xbox One et Nintendo Switch)

Déjà jouable sur PS4 et PC, Brawlhalla est désormais disponible sur Xbox One et Nintendo Switch. Matt Woomer, Managing Director de Blue Mammoth Games vous dévoilait récemment que, pour fêter cela, le célèbre Rayman serait de la partie. Aujourd'hui, nous vous donnons de plus amples détails :

A l'occasion de l'arrivée du jeu sur Xbox One et Nintendo Switch, Rayman, le personnage emblématique d'Ubisoft, a rejoint l'équipe de légende de Brawlhalla avec de nouveaux skins ainsi qu'un nouveau mode Kung Foot.

RAYMAN ET SES AMIS REJOIGNENT BRAWLHALLA

Rayman apporte ses combos de kung-fu dans l'univers de Brawlhalla et affrontera tous les guerriers qui ont été attirés dans le Valhalla par Odin et ses Valkyries. Les seules armes de Rayman sont ses poings qu'il utilise avec ses gants de boxe tirés de Rayman Legends pour rouer de coups ses adversaires, ainsi que sa hache qui lui permet de voler à travers la carte afin de faucher ses ennemis. Lorsqu'il utilise ses mouvements signatures, Rayman peut suivre les Lums pour un combo de victoire, ses cheveux hélicoptère vrombissant dans le vent.

La mise à jour comprend aussi des skins pour Rayman et tous ses amis : les skins de Sir Rayelot, Raymesis et Raydvar (un skin inédit dans lequel Rayman sera déguisé en Bodvar, le héros viking de Brawlhalla) seront disponibles pour Rayman. La légendaire cowgirl Cassidy aura un skin épique Globox et la valkyrie Brynn aura un skin épique Barbara. Le skin épique comprend des mouvements, une animation de sélection et un bruitage personnalisés.

LE NOUVEAU MODE KUNG FOOT

Le mode Kung Foot est un nouveau mode qui vous invite à affronter d'autres joueurs en frappant et en propulsant un ballon de foot dans les cages de votre adversaire, tout en tentant de défendre les vôtres. Dans ce mode tiré du Kung Foot de Rayman Legends, plus la balle est frappée, plus elle voyage vite et loin. Les choses peuvent vite finir hors de contrôle.

L'ÉVÉNEMENT RAYMAN

Pour célébrer l'arrivée de Rayman, un événement de trois semaines proposant du nouveau contenu débute a été lancé le 6 novembre :

Le mode Kung Foot (qui remplace le Combat de la Semaine): vous pourrez jouer des matchs de Kung Foot, ainsi que jouer avec des amis en local ou en ligne. Le mode par défaut est en 2 contre 2, mais en couch mode et en parties personnalisées, vous pourrez créer des parties de Kung Foot avec n'importe qui de 2 à 8 joueurs.

Nouvelle provocation en équipe : dans cette toute première provocation en équipe, vous pouvez vous mettre côte à côte avec vos coéquipiers afin de poser ensemble. Un seul joueur doit avoir la provocation pour que les autres puissent participer, et même les adversaires peuvent les rejoindre.

Nouvel effet KO : Dragon Médiéval

Un nouveau podium: Arbre ensorcelé

Un nouveau partenaire: Roi Lum

Une modification de l'Interface Utilisateur

Un bonus additionnel de 250 Gold lors de votre connexion journalière.

Les items de cet événement resteront disponibles à Mallhalla même après la fin de l'événement.

Brawlhalla est désormais disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.