Ubisoft Entertainment : Victoire impressionnante des G2 Esports (ex-PENTA) ce weekend au Six Major Paris

Le Six Major Paris, la plus grande compétition Rainbow Six jamais organisée en Europe, a été ce weekend la vitrine parfaite de la dernière évolution de la scène esport du jeu. Les seize meilleures équipes mondiales de Rainbow Six se sont affrontées pour tenter de remporter un cash prize total de $350,000. L'événement s'est illustré avec l'arrivée de nouvelles organisations prestigieuses, telles que les équipes G2 Esports et Team Secret, mais aussi grâce au niveau global des 4 régions engagées en Pro League qui ont toutes livré des combats acharnés - même si les régions historiques (Europe et Amérique du Nord) ont joué de leur expérience afin de s'assurer les places en demi-finales.

Le Six Major Paris s'est conclu sur une revanche entre les deux finalistes du Six Invitational 2018, les G2 Esports (anciennement PENTA Sports) et les Evil Geniuses. Les G2 Esports ont confirmé une nouvelle fois leur statut de Champions du Monde avec une victoire 3-0 indiscutable (6-2, 6-2, 6-2), et ont ajouté le titre de Champions du Major à leur palmarès déjà bien rempli. L'équipe européenne, emmenée par leur capitaine 'Fabian' Hällsten et par leur dernière recrue impressionnante Juhani « Kantoraketti » Toivonen, a dominé cette finale contre l'équipe considérée comme étant la meilleure de la région d'Amérique du Nord, les Evil Geniuses.

Tous les matchs du Six Major Paris peuvent être visionnés en VOD sur » https://www.twitch.tv/rainbow6fr

Pilot Program : les skins des équipes dévoilés

Le Six Major Paris a aussi été l'occasion de dévoiler pour la première fois les skins des équipes du Pilot Program (une initiative de partage des recettes mise en place par Ubisoft dans le but de continuer à améliorer la Pro League Rainbow Six). Ils permettront aux fans de supporter leurs équipes favorites.

Les premiers skins seront disponibles dans la mise à jour « Opération Grim Sky », dont le contenu complet a été révélé » ici.