Ubisoft Entertainment : à l'E3 2019 – Tout ce qu'il faut savoir

L'E3 approche à grands pas ! Du 10 au 13 juin, Ubisoft dévoilera de nouveaux titres, du nouveau contenu pour ses jeux live et proposera au public des démos jouables et bien plus encore.

Pour bien débuter la semaine la plus importante de l'année pour l'industrie vidéoludique, Ubisoft tiendra sa conférence de presse annuelle le lundi 10 juin à 22h (heure française) durant laquelle les développeurs des studios Ubisoft du monde entier dévoileront de nouveaux titres et mises à jour de vos jeux favoris tels que Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy's The Division 2 et For Honor.

Préalablement, le traditionnel Pre-Show débutera à 21h (heure française) et présentera les mises à jour prévues pour Steep, For Honor, Trials et Assassin's Creed Odyssey et vous réservera également quelques petites surprises.

Et juste après la conférence, le Post-Show vous proposera de découvrir un Showmatch Rainbow Six Siege avec des personnalités, plus de détails bientôt !

La fête se poursuivra ensuite au Los Angeles Convention Center, du mardi au jeudi. Les visiteurs pourront essayer sur le stand quelques-uns des nouveaux titres d'Ubisoft fraîchement dévoilés. A noter que toute personne jouant à l'un des jeux présentés sur le stand Ubisoft recevra des récompenses in-game gratuites via l'Ubisoft Club. Les joueurs devront toutefois veiller à récupérer un QR code spécifique avant de se rendre sur le stand pour s'assurer de bénéficier de ces récompenses.

Enfin, si vous ne pouvez pas vous rendre à Los Angeles sachez que vous pourrez suivre sur nos activités via « l'Ubisoft Live at E3 » sur notre chaine Twitch qui diffusera des images du stand en direct, tout au long de la semaine à partir de 20h (heure française). Ce programme présentera du contenu détaillé de nos jeux, proposera des interviews de nos développeurs ainsi que des showmatches et permettra de recevoir des Twitch Drops. Mais ce n'est pas tout, puisque Ubisoft Club proposera également des Fan Kits sur nos derniers titres incluant des concepts arts, des fonds d'écran de smartphones et plus encore.

En outre, Ubisoft Club accueillera également 50 Star Players venus du monde entier ; vous pourrez suivre leurs aventures sur Twitter.

« L'influence des jeux vidéo sur le divertissement et la société est croissante et l'E3 est l'occasion parfaite pour célébrer cette merveilleuse culture et envisager le futur avec enthousiasme » a déclaré Yves Guillemot, co-fondateur et CEO d'Ubisoft. « Cette année encore, nos talentueuses équipes ont développé de nombreux mondes qui offrent aux joueurs la liberté de s'exprimer, d'apprendre et de grandir, et nous avons hâte de les partager avec le monde entier ».

Suivez toutes nos actualités E3 sur Ubisoft.com, Youtube, Twitch et Twitter via #UbiE3.