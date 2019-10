Ubisoft Entertainment : a vu son résultat opérationnel chuter de 90% au S1 de son exercice 2019-20

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'éditeur de jeux vidéo Ubisoft a publié mardi des résultats semestriels en repli, tout en confirmant ses nouvelles perspectives de résultats annuels récemment abaissées.

Le groupe a fait état d'un résultat opérationnel non-IFRS en forte baisse à 6,9 millions d'euros au premier semestre de son exercice 2019-20, par rapport aux 110,2 millions d'euros réalisés à la même période un an plus tôt. "Le résultat opérationnel a été affecté par des dépréciations sur le jeu "Ghost Recon Breakpoint", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le résultat net non-IFRS part du groupe a fortement reculé également, tombant à 12,8 millions d'euros, contre 159 millions d'euros un an plus tôt.

Le "net bookings" (ventes nettes excluant certains revenus différés), s'est établi à 661,1 millions d'euros sur le semestre écoulé, en recul de 11,4%. La baisse s'est ralentie au deuxième trimestre, s'établissant à 4,9% avec un "net bookings" de 346,9 millions d'euros, supérieur à l'objectif d'environ 310 millions d'euros.

"Notre performance au deuxième trimestre témoigne de la solidité de notre back-catalogue porté par la bonne dynamique de nombreux titres", a souligné Yves Guillemot, président directeur général, cité dans un communiqué.

Comme annoncé lors de son avertissement sur résultats du 24 octobre, le groupe s'attend désormais pour l'exercice 2019-20 à un "net bookings" d'environ 1,45 milliard d'euros et un résultat opérationnel non-IFRS compris entre 20 millions d'euros et 50 millions d'euros.

Le groupe, qui tablait auparavant sur un "net bookings" autour de 2,18 milliards d'euros et un résultat opérationnel proche de 480 millions d'euros, subit le contrecoup des mauvaises performances commerciales des jeux The Division 2 et Ghost Recon Breakpoint.

Face à cette situation, l'entreprise a décidé d'allonger le temps de développement de ses prochains titres Gods & Monsters, Rainbow Six Quarantine et Watch Dogs Legion afin de les optimiser, décalant leur lancement.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

