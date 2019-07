Ubisoft Entertainment : annonce son chiffre d'affaires du premier trimestre 2019-20

UBISOFT® ANNONCE SON CHIFFRE D’AFFAIRES

DU PREMIER TRIMESTRE 2019-20

Performance supérieure aux attentes portée notamment par

Assassin’s Creed® Odyssey, Rainbow Six® Siege

et l’investissement récurrent des joueurs

PREMIER TRIMESTRE 2019-20 : NET BOOKINGS SUPERIEUR À L’OBJECTIF

En M€ Variation publiée (%)

vs. T1 2018-19 En % du net bookings total T1 2019-20 T1 2018-19 Chiffre d’affaires IFRS15 363,4 -9,2% na na Net bookings 314,2 -17,6% na na Net bookings digital 292,4 +1,9% 93,1% 75,2% Net bookings PRI1 150,4 +19,5% 47,9% 33,0% Net bookings back catalogue 272,5 -18,1% 86,7% 87,2%

Assassin’s Creed Odyssey : très forte progression de l’engagement quotidien, du PRI et du sell-through par rapport à Assassin’s Creed ® Origins sur le premier trimestre



: très forte progression de l’engagement quotidien, du PRI et du sell-through par rapport à Assassin’s Creed Origins sur le premier trimestre Rainbow Six Siege :

Parmi les 10 titres les plus vendus de l’industrie sur les 5 dernières années 2

Engagement et PRI en croissance sur le premier trimestre par rapport à l’exercice précédent

Signature avec Neowiz pour la commercialisation dans les PC bangs 3 en Corée du Sud



The Division ® 2 : plus gros succès de l’industrie depuis le début de l’année 4



plus gros succès de l’industrie depuis le début de l’année Forte performance d’Ubisoft à l’E3 :

Ghost Recon ® Breakpoint : meilleur taux d’appréciation 5 de tous les jeux de l’E3

Watch Dogs ® : Legion : plus de 65 récompenses et nominations

Roller Champions™ : jeu le plus streamé 6 de tous les jeux de l’E3



Games for Change Awards : Ubisoft récompensé de trois prix dont l’Industry Leadership Award pour "son engagement social dans la durée et le pouvoir positif de ses jeux à inspirer de nombreuses personnes dans le monde entier"





CONFIRMATION DES OBJECTIFS ANNUELS 2019-20

Paris, le 17 juillet 2019 - Ubisoft publie son chiffre d’affaires du premier trimestre 2019-20, clos le 30 juin 2019.

Yves Guillemot, Président Directeur Général, a déclaré " Notre net bookings du premier trimestre est sensiblement supérieur à notre objectif, grâce à une très bonne performance de nos jeux – et notamment de Rainbow Six Siege et d’Assassin’s Creed Odyssey – avec une très forte croissance de l’investissement récurrent des joueurs sur PC et consoles portée par des taux d’engagement par joueur records. En complément de ce très bon début d’année, l’accueil positif de nos jeux à l’E3 a conforté nos anticipations pour l’exercice. Ghost Recon Breakpoint a bénéficié d’une forte visibilité auprès des créateurs de contenus et de taux records d’appréciation parmi tous les jeux de l’E3. Watch Dogs: Legion a fait une grande impression grâce à son gameplay innovant et permet à la franchise d’être de retour au premier plan. Notre line-up de jeux pour l’exercice en cours, comprenant également Rainbow Six Quarantine et Gods & Monsters, est l’un des plus solides de ces 5 derniers exercices.

Sur les prochaines années, Ubisoft est idéalement positionnée pour saisir les nombreuses opportunités de création de valeur et ainsi générer une forte croissance de ses revenus et une nouvelle progression de sa rentabilité."

Chiffre d’affaires et net bookings

Note

Le Groupe présente des indicateurs à caractère non strictement comptable car ils illustrent mieux les performances opérationnelles et financières d’Ubisoft. Les définitions des indicateurs alternatifs de performance sont disponibles en annexe de ce communiqué.

En millions d’Euros T1 2019-20 T1 2018-19 Chiffre d’affaires IFRS15 363,4 400,0 Services différés/autres divergences* entre les 2 normes -49,2 -18,5 Net bookings 314,2 381,5

* Concerne des contrats de licence et de distribution

Le chiffre d’affaires IFRS15 du premier trimestre 2019-20 s'élève à 363,4 M€ (354,0 M€ à taux de change constants7), en baisse de 9,2% par rapport aux 400,0 M€ réalisés au premier trimestre 2018-19.

Le net bookings du premier trimestre 2019-20 s'élève à 314,2 M€, supérieur à l’objectif d’environ 270 M€ et en baisse de 17,6% (-19,8% à taux de change constants) par rapport aux 381,5 M€ réalisés au premier trimestre 2018-19.

Perspectives

Deuxième trimestre 2019-20

Le net bookings du deuxième trimestre 2019-20 est attendu aux alentours de 310 M€, en baisse d’environ 15,0% par rapport au deuxième trimestre 2018-19.

Exercice 2019-20

La Société confirme ses objectifs pour l’exercice 2019-20 :

Net bookings d’environ 2 185 M€



Résultat opérationnel non-IFRS d’environ 480 M€

Faits marquants récents

Games for Change Awards : Dans le cadre du festival Games for Change qui s’est tenu à New York du 17 au 19 juin, le mode Discovery Tour Ancient Egypt d’Assassin’s Creed Origins a obtenu le prix du meilleur jeu d’apprentissage (Best Learning Game) et le prix du public (People’s Choice Award). Ubisoft a également reçu le tout premier Industry Leadership Award de l’histoire de Games for Change. Cette récompense reconnait l’engagement social et le pouvoir positif de l’ensemble des studios du groupe Ubisoft.

À propos d’Ubisoft

Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles que Assassin’s Creed, Far Cry, For Honor, Just Dance, Watch_Dogs ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy dont Ghost Recon, Rainbow Six et The Division. Les équipes d’Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et de filiales de distribution, s’engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu originales et inoubliables sur l’ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour l'exercice 2018-19, le net bookings d’Ubisoft s’est élevé à 2 029 millions d’euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.ubisoftgroup.com .

ANNEXES

Définition des indicateurs financiers à caractère non strictement comptable

Le net bookings correspond au chiffre d’affaires historique (chiffre d’affaires excluant les impacts liés à l’application de la norme IFRS15)

Le résultat opérationnel non-IFRS, calculé sur la base du net bookings , correspond au résultat opérationnel sous déduction des éléments suivants :

rémunérations payées en actions dans le cadre des plans d’attribution d’actions gratuite, plans d’épargne groupe et options de souscription et/ou d’achat d’actions ;

dépréciation des actifs incorporels acquis à durée de vie indéfinie ;

résultat non opérationnel lié à une restructuration dans l’organisation du groupe.

Répartition géographique du net bookings

T1 2019-20 T1 2018-19



Europe 33% 35% Amérique du Nord 46% 45% Reste du monde



21% 20% TOTAL 100% 100%

Répartition du net bookings par plateforme

T1 2019-20 T1 2018-19



PLAYSTATION®4 31% 38% XBOX One™ 18% 22% PC 34% 24% NINTENDO SWITCH™ 5% 5% MOBILE 7% 7% XBOX 360™, PS®3, Wii™, Wii U™ 0% 1% Others*



5% 3% TOTAL 100% 100%

*Produits dérivés, …

Calendrier des sorties

2ème trimestre (juillet – septembre 2019)

DIGITAL ONLY







ANNO 1800TM BOTANICA







PC







ANNO 1800TM SUNKEN TREASURES







PC



ASSASSIN’S CREED® ODYSSEY : The Fate of Atlantis

Episode 3 – Judgment of Atlantis



PC, PLAYSTATION®4, Xbox One







ASSASSIN’S CREED® ODYSSEY : Discovery Mode







PC, PLAYSTATION®4, Xbox One







FOR HONOR® YEAR 3 SEASON 3



PC, PLAYSTATION®4, Xbox One



GROWTOPIA®



PLAYSTATION®4, Xbox One

NINTENDO SWITCHTM



THE MIGHTY QUEST FOR EPIC LOOT®



IOS, ANDROID TOM CLANCY’S RAINBOW SIX® SIEGE YEAR 4 SEASON 3







PC, PLAYSTATION®4, Xbox One







TRIALS® RISING CRASH & SUNBURN



PC, PLAYSTATION®4, Xbox One

NINTENDO SWITCHTM











1 Player Recurring Investment/investissement récurrent des joueurs (ventes d’items, DLC/Season Pass, abonnements, publicités)

2 En unités pour les jeux vendus à 60$ en Amérique du Nord et en Europe (Sources : NPD, GfK, GSD, estimations Ubisoft)

3 Cybercafés spécialisés dans les jeux en ligne multijoueur

4 En nombre d’unités, janvier-juin 2019, consoles/PC. Périmètre : Europe, Moyen-Orient, Afrique, Amérique du Nord, Amérique latine, Japon. Sources : NPD, GSD, GfK, Famitsu, estimations Ubisoft

5 "Dislike ratio" le plus faible

6 Cumul d’heures visionnées sur tous les "streams" Twitch et Youtube pendant la semaine de l’E3

7 La méthode utilisée pour le calcul du chiffre d’affaires à taux de change constants est d’appliquer aux données de la période considérée, les taux de change moyens utilisés pour la même période de l’exercice précédent

Pièce jointe