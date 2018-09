Ubisoft Entertainment : inaugure officiellement son studio à Berlin

Ubisoft annonçait, en fin d'année dernière, la création d'un nouveau studio à Berlin. Ubisoft Berlin est le troisième studio Ubisoft en Allemagne, au côté des studios Blue Byte de Düsseldorf et de Mayence. L'équipe d'Ubisoft Berlin a grandi avec aujourd'hui plus de 60 employés, et après avoir achevé de vastes rénovations, les locaux du studio ont été inauguré lors d'une cérémonie officielle.

« L'ouverture d'un nouveau studio est un moment très émouvant et gratifiant. Le studio de Berlin marque une nouvelle étape pour nous, » déclare Benedikt Grindel, Managing Director d'Ubisoft Blue Byte. « C'est le signal que nous voulons nous développer et produire de grands jeux en Allemagne destinés à un public international. Berlin, une des villes les plus dynamiques et créatives au monde, est le choix idéal pour réaliser cette ambition. »

Yves Guillemot, P.D.G. et co-fondateur d'Ubisoft, était sur place pour célébrer cet événement aux côtés des employés, de la presse et des politiciens locaux dont le Secrétaire d'État de Berlin Christian Rickets et la Ministre de la Digitalisation Dorothee Bär (qui a aussi inauguré la gamescom au mois d'août dernier). Une centaine d'invités s'est ainsi jointe aux festivités.

« Je suis réellement impressionné par l'équipe et la passion qui la pousse à faire les meilleurs jeux possibles, » partage Yves Guillemot. « Je suis venu à Berlin quand j'étais plus jeune et suis vraiment tombé amoureux de cette ville où il fait bon vivre et qui offre tant de choses à faire. » Le studio de Berlin a su attirer des talents venus d'Allemagne mais aussi de l'étranger. La ville est un facteur majeur pour attirer les expatriés, et le studio est situé de manière idéale pour tirer le meilleur de ce que Berlin a à offrir. Plus des deux tiers de l'équipe viennent de l'étranger, et le studio prévoit d'atteindre les 150 employés d'ici fin 2020.

« Nous avons trouvé à Berlin un excellent écosystème pour grandir et recevons un soutien immense de la part de la ville et des partenaires régionaux. L'écosystème jeu vidéo de Berlin est particulièrement dynamique et la ville, en plus d'offrir un vivier de talents que nous voulons aider à faire grandir, est incroyablement attractive pour les talents internationaux, » dit Istvan Tajnay, Manager d'Ubisoft Berlin. « Je suis impatient de découvrir les défis à venir et nous sommes d'ores et déjà prêts à les affronter. »

Si les équipes se sont formées tout récemment, elles contribuent déjà à plusieurs projets de co-développement sur de grosses marques d'Ubisoft. Si vous êtes intéressé et souhaitez faire partie de cette équipe en pleine croissance, toutes les offres sont à découvrir » ici.