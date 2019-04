Ubisoft Entertainment : offre le jeu Assassin's Creed Unity à la communauté mondiale

Ubisoft tient à exprimer sa solidarité pour les parisiens et toutes les personnes dans le monde entier qui ont été émues par cet événement tragique. Notre-Dame fait partie intégrante de l'identité de Paris et de la France, une ville à laquelle nous sommes profondément liés. Voir la cathédrale en proie aux flammes nous a tous profondément touchés.

Lors de la création du jeu Assassin's Creed Unity, Ubisoft a eu l'opportunité de tisser des liens encore plus étroits avec Paris, ainsi qu'avec l'ensemble de ses monuments historiques. Ubisoft a en effet concentré une grande partie de son temps et de ses efforts à la reconstitution de Notre-Dame, afin de se rapprocher au plus près de l'original.

À la lumière des événements de lundi, Ubisoft souhaite laisser découvrir la majesté et la beauté de la cathédrale, de la meilleure façon possible. A compter d'aujourd'hui, et durant toute une semaine, Ubisoft offre la version PC d'Assassin's Creed Unity à toutes celles et ceux qui le souhaitent. Le jeu est dès à présent disponible au téléchargement sur Uplay : http://assassinscreed.com/unity-notredame/ ou directement sur le Ubisoft Store : https://store.ubi.com/.

En outre, Ubisoft s'engage à verser 500 000 euros, afin de contribuer à la restauration et à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Ubisoft encourage également toutes celles et ceux qui le souhaitent à contribuer à cet effort collectif.

Assassin's Creed Unity a été pensé comme un hommage ultime à la ville de Paris, et Ubisoft espère que Notre-Dame retrouvera au plus vite son éclat le plus étincelant.