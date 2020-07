Ubisoft Entertainment : publie un "net bookings" record au T1 et confirme ses objectifs annuels

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'éditeur de jeux vidéo Ubisoft a publié mercredi un "net bookings" record de 410 millions d'euros pour son premier trimestre, nettement supérieur aux attentes des dirigeants et des analystes, tout en confirmant ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'exercice 2020-2021,

Au cours du trimestre clos fin juin, le "net bookings" d'Ubisoft, c'est-à-dire les ventes nettes excluant certains revenus différés, a bondi de 30,5% sur un an en données publiées.

En particulier, la performance a été tirée par "la franchise Assassin's Creed [qui]a connu une accélération impressionnante grâce à l'annonce d'Assassin's Creed Valhalla", a commenté Frédérick Duguet, le directeur financier du groupe, cité dans un communiqué.

"Rainbow Six Siege continue de fortement croître dans un contexte de concurrence accrue et la franchise Just Dance poursuit son retour en force", a-t-il ajouté.

Selon le consensus Factset, les analystes tablaient en moyenne sur un "net bookings" trimestriel de 347 millions d'euros, quand les dirigeants visaient environ 335 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires aux normes IFRS15 s'est dans le même temps inscrit à 427,3 millions d'euros, en forte hausse de 17,6% par rapport au premier trimestre 2020-2021.

Pour l'exercice qui s'achèvera en mars 2021, l'inventeur des Lapins Crétins table toujours sur un net bookings compris entre 2,35 et 2,65 milliards d'euros, et sur un résultat opérationnel non IFRS entre 400 et 600 millions d'euros.

Ces objectifs avaient été abaissés en mai en raison du Covid-19 par rapport à des prévisions initiales d'un net bookings de 2,6 milliards d'euros et d'un résultat opérationnel non IFRS de 600 millions d'euros.

Le deuxième trimestre de l'exercice en cours devrait se traduire par une baisse d'environ 16% du "net bookings", attendu autour de 290 millions d'euros par les dirigeants. "Le deuxième trimestre 2019-2020 avait fortement bénéficié des premières mises en magasin d[u jeu] Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint", a rappelé le groupe.

Au sujet du scandale de harcèlement sexuel qui secoue le groupe depuis fin juin, Yves Guillemot, le président directeur général, cité dans un communiqué, s'est déclaré "déterminé à mettre en œuvre des changements profonds afin d'améliorer et renforcer notre culture d'entreprise".

Le groupe rappelle avoir entrepris "un examen rigoureux afin de prendre toutes les actions nécessaires". Il a notamment procédé au lancement d'une enquête mondiale auprès de l'ensemble de ses employés pour obtenir leur retour d'expérience, sur une base entièrement anonyme.

Ubisoft a aussi mis en place des groupes d'écoute et de parole des employés sur tous ses sites avec pour objectif de faire remonter les suggestions et préoccupations des collaborateurs et faire émerger des axes d'amélioration.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

