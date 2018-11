Ubisoft : 'La Traque', disponible le 4 décembre

28/11/2018 | 10:48

Ubisoft annonce ce jour que le premier épisode de 'L'Héritage de la Première Lame' (le DLC d'Assassin's Creed Odyssey), intitulé 'La Traque', sortira sur PC, PS4 et Xbox One le 4 décembre.



Le second épisode, Le Legs de L'Ombre, et le troisième épisode, La Lignée, sortiront début 2019 sur toutes les plateformes. 'Le programme post-lancement d'Assassin's Creed Odyssey est le plus important et le plus ambitieux pour la franchise, et le lancement de L'Héritage de la Première Lame n'est que le début si vous souhaitez aller plus loin dans l'univers de la Grèce antique', commente Ubisoft.



'L'Héritage de la Première Lame' sera disponible dans le Season Pass d'Assassin's Creed Odyssey au prix public conseillé de 39,99 euros ou en achat séparé, au prix public conseillé de 24,99 euros. Un autre arc narratif, 'Le Destin de l'Atlantide', est également prévu par Ubisoft.





