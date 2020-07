Ubisoft: Le 1er trimestre ressort meilleur que prévu, nombre de joueurs record

L'éditeur de jeux vidéo Ubisoft a dit mercredi avoir réalisé une performance supérieure à ses attentes en termes de revenus au premier trimestre de son exercice 2020-2021, le groupe ayant notamment enregistré un nombre record de joueurs.

Le chiffre d'affaires a progressé de 17,6%, à 427,3 millions d'euros, et les réservations nettes ("net bookings") ont bondi de 30,5% à 410 millions d'euros, là où le groupe attendait 335 millions.

"Cette performance a été tirée par la profondeur de notre catalogue et par la qualité de nos services Live dans un contexte porteur pour l'industrie et de forte exécution de nos équipes", a commenté le directeur financier, Frédérick Duguet, cité dans un communiqué.

Le groupe a toutefois dit tabler sur une baisse de son "net bookings" à 290 millions d'euros au deuxième trimestre 2020-2021, en raison d'une base de comparaison défavorable. Le deuxième trimestre 2019-2020 avait bénéficié de la commercialisation du nouvel opus Ghost Recon Breakpoint de la franchise Tom Clancy.

Ubisoft, qui a confirmé ses objectifs financiers pour l'exercice 2020-2021, est également revenu sur les accusations de comportements inappropriés qui ont conduit au départ de plusieurs cadres du groupe.

"Si la performance actuelle et les perspectives commerciales d'Ubisoft sont plus solides que jamais, nous devons néanmoins relever un défi très sérieux suite aux récentes allégations et accusations de mauvaise conduite et de comportements inappropriés. Je suis déterminé à mettre en oeuvre des changements profonds afin d'améliorer et renforcer notre culture d'entreprise", a dit le PDG, Yves Guillemot.

