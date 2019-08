Ubisoft à la Gamescom 2019: tout ce que vous devez savoir

La Gamescom se déroulera du 20 au 24 août et Ubisoft y sera bien sur présent en proposant des démos jouables, des jeux-concours, des showmatches et bien plus encore !

Gamescom est l'un des plus importants salons au monde, et Ubisoft en profitera pour dévoiler ses nouveaux trailers, démos et actualités. Le début des hostilités commencera le 19 août durant la cérémonie d'ouverture, retransmise en live et présentée par Geoff Keighley. Rendez-vous donc lundi prochain à 20h pour en savoir plus.

Dès le 21 août, les visiteurs pourront notamment découvrir sur le stand Ubisoft (Hall 6.1) des démos jouables de Ghost Recon Breakpoint, Rainbow Six Siege (nouveau contenu de la prochaine saison) et de Roller Champions. Watch Dogs Legion sera, quant à lui, montré dans un théâtre fermé via une démo de gameplay. En outre, les visiteurs pourront profiter tout au long de la semaine de notre scène centrale avec un programme complet dont des démonstrations de Just Dance 2020, Trials Rising et Brawhalla.

Les fans pourront recevoir des récompenses en jouant aux démos sur notre stand via un QR code scanné sur place. Une boutique officielle, située au Hall 5.2, proposera des produits exclusifs à la Gamescom et des objets collector d'Assassin's Creed, Watch Dogs, Rainbow Six et bien d'autres.

En outre, les finales nationales de la compétition Rainbow Six Siege se dérouleront les 22 et 23 août au DOCK.ONE à Cologne. Les meilleures équipes allemandes s'affronteront durant cette compétition qui accueillera également des invités de marque. Les billets sont en vente ici et vous pourrez la suivre sur notre chaîne Twitch.

« La Gamescom célèbre les jeux et les joueurs et Ubisoft est toujours ravi d'y participer. Cette année, les joueurs auront l'opportunité de rencontrer nos équipes et pourront découvrir le futur des technologies comme le streaming et l'impact qu'elles auront sur notre industrie » déclare Alain Corre, directeur exécutif d'Ubisoft EMEA. « C'est toujours un moment excitant, non seulement pour nous, mais aussi pour les joueurs qui vont avoir l'occasion d'en apprendre plus sur nos prochaines créations. »

Pour suivre nos actualités durant la Gamescom 2019, rendez-vous sur Twitter via #UbiGamescom

Que le show commence !