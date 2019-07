Ubisoft : attentes confirmées pour l'exercice

17/07/2019 | 17:58

Ubisoft annonce ce mercredi soir un chiffre d'affaires de 363,4 millions d'euros au premier trimestre 2019/2020, en recul de -9,2% en données publiées par rapport à la même période de l'exercice précédent.



Le net bookings du premier trimestre s'élève à 314,2 millions d'euros, en baisse de -17,6%.



“Le net bookings du deuxième trimestre 2019-20 est attendu aux alentours de 310 ME, en baisse d'environ 15,0% par rapport au deuxième trimestre 2018-19. La Société confirme ses objectifs pour l'exercice 2019-20 : un net bookings d'environ 2 185 ME et un résultat opérationnel non-IFRS d'environ 480 ME”, indique le groupe.







