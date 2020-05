Ubisoft clôt son exercice annuel sur une perte nette de 126 millions d'euros

Paris (awp/afp) - L'éditeur de jeux vidéo Ubisoft a clôturé son exercice annuel décalé sur une perte nette de 126 millions d'euros, après le report à l'automne de la sortie de plusieurs titres majeurs, et a abaissé ses prévisions à cause des incertitudes liées à la crise sanitaire.

Le groupe envisage dans son pire scénario le report d'un nouveau titre AAA (les plus gros budgets) sur l'exercice 2021-2022, en raison des retards de production, pour l'instant de "quelques semaines", dus à la transition des équipes vers le télétravail dans les pays touchés par l'épidémie de Covid-19.

Il attend désormais pour l'exercice 2020-2021 des réservations nettes (l'indicateur de revenus privilégié) entre 2,35 et 2,65 milliards d'euros contre un objectif initial à 2,6 milliards d'euros, et un résultat opérationnel entre 400 et 600 millions d'euros, au lieu de 600 millions d'euros précédemment, selon le communiqué de résultats publié jeudi.

Sur l'exercice 2019-2020, la perte nette s'affiche à 126 millions d'euros "suite à la comptabilisation d'une dépréciation de goodwill de 100,8 millions d'euros", contre un bénéfice net de 100 millions d'euros l'année dernière.

Le chiffre d'affaires annuel a baissé de 14% à 1,6 milliard d'euros et les réservations nettes ont diminué de 24% à 1,5 milliard d'euros.

Au quatrième trimestre, ces dernières se sont élevées à 388 millions d'euros, en baisse de 38% mais supérieures à l'objectif d'environ 333 millions d'euros, grâce notamment à l'augmentation des dépenses des joueurs touchés par les mesures de confinement.

"Les audiences du jeu vidéo ont structurellement augmenté pendant la crise, et cette tendance actuelle devrait se poursuivre sur le long terme", a déclaré le PDG Yves Guillemot lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

"Nos objectifs initiaux pour 2020-21 restent tout à fait atteignables", a-t-il ajouté, grâce à cet engouement et à un calendrier de sorties "le plus ambitieux de l'industrie sur la période".

Ubisoft prévoit de sortir sur la période 5 jeux AAA (Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Gods & Monsters, Rainbow Six Quarantine et une franchise non annoncée), alors que la fin d'année doit également être marquée par la sortie d'une nouvelle génération de consoles.

Mais en raison du télétravail qui complique plusieurs tâches de production, "seul l'avenir dira si nous pouvons maintenir ce plan de sorties", a dit M. Guillemot, évoquant également des incertitudes externes liées à la crise comme l'impact économique sur les partenaires ou une éventuelle baisse de la consommation des joueurs.

"La tranche basse (des prévisions) présente ainsi notre estimation prudente de l'impact de la réalisation potentielle de ces facteurs externes. Elle reflète notamment la décision éventuelle de décaler un AAA sur 2021-22 si cela devait assurer la maximisation du potentiel long terme de notre line-up (plan de sorties)", a précisé Yves Guillemot.

afp/rp