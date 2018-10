Ubisoft : confirme ses objectifs pour l'exercice 2018-19

30/10/2018 | 17:58

Le chiffre d'affaires s'élève à 367,1 ME au deuxième trimestre 2018-19 (365,9 ME à taux de change constants). Le chiffre d'affaires du premier semestre 2018-19 ressort à 767,0 ME (781,4 ME à taux de change constants).



Le résultat opérationnel non-IFRS s'élève à 110,2 ME, par rapport à 3,1 ME au premier semestre 2017-18.



Le résultat net IFRS ressort à 140,7 ME, soit un résultat net par action (diluée) IFRS de 1,19 E, à comparer à une perte nette IFRS de (20,8) ME et (0,19) E au premier semestre 2017-18.



La Société confirme aujourd'hui ses objectifs pour l'exercice 2018-19. Il vise un chiffre d'affaires d'environ 2 000,0 ME, un net bookings d'environ 2 050,0 ME, un résultat opérationnel non-IFRS (calculé à partir du net bookings) d'environ 440,0 ME et un free cash flow d'environ 300,0 ME.



Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018-19 est attendu aux alentours de 580 ME. Le net bookings est attendu aux alentours de 600 ME, en baisse d'environ 17% par rapport au troisième trimestre 2017-18



