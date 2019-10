Ubisoft : confirme ses perspectives pour l'exercice 19/20

30/10/2019 | 18:07

Annoncé ce soir, le chiffre d'affaires du groupe Ubisoft s'élève à 697,5 millions d'euros au premier semestre 2019/2020, en retrait de -9,1% par rapport à la même période lors de l'exercice précédent.



Le résultat opérationnel non-IFRS semestriel s'élève à 6,9 millions d'euros, en baisse de -93,8%.



Sur le seul deuxième trimestre, le chiffre d'affaires 's'élève à 334,1 ME (327,7 ME à taux de change constants), en baisse de 9,0% par rapport aux 367,1 ME réalisés au deuxième trimestre 2018-19'.



'Comme annoncé le 24 octobre 2019, la Société s'attend désormais pour l'exercice 2019-20 à un net bookings d'environ 1 450 ME et un résultat opérationnel non-IFRS compris entre 20 ME et 50 ME', indique Ubisoft s'agissant de ses perspectives.



