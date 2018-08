Ubisoft : détaille son programme pour la Gamescom

08/08/2018 | 12:49

Ubisoft proposera, lors de la Gamescom 2018 (du 21 au 25 août à Cologne, l'un des principaux salons dédiés au secteur vidéoludique), dix jeux jouables et 360 bornes de jeu disponibles sur son stand, détaille l'entreprise qui développe, édite et distribue des jeux vidéo.



'Le stand Ubisoft proposera de découvrir le nouveau mode 'Brèche' PvP de For Honor, 'Marching Fire', ou encore la dernière mise à jour (...) pour Rainbow Six Siege, 'Opération Grim Sky'. Les fans de réalité virtuelle pourront vivre des sensations inédites avec Space Junkies et Transference. Sur la scène centrale, de nombreuses animations seront proposées, dont des présentations exclusives de Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle Donkey Kong Adventure, de la nouvelle mise à jour de The Crew 2, Gator Rush, et de Just Dance 2019', précise Ubisoft.



Il sera également possible d'essayer les démos d'Assassin's Creed Odyssey, Skull & Bones, Trials Rising, The Division 2, Anno 1800 et Starlink Battle for Atlas.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.