Ubisoft : en berne malgré une analyse positive

25/09/2019 | 13:26

Rien à faire : dans un marché inquiet, l'action Ubisoft glissait encore de 2% ce midi à la Bourse de Paris malgré la publication d'une analyse positive par Credit suisse, qui a entamé le suivi du dossier à l'achat ('surperformance') avec une cible de 92 euros.



Les analystes s'appuient notamment sur une enquête maison réalisée auprès de 4.000 joueurs du monde entier. Ils distinguent Ubisoft pour ses jeux de premier plan et 'ses investissements destinés à saisir les opportunités de croissance dans le numérique, le mobile, la Chine et le 'cloud gaming''.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.