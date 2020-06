Ubisoft : enquête sur les allégations de harcèlement sexuel

26/06/2020 | 15:05

Réagissant aux allégations de violence et de harcèlement sexuel portées à l'encontre de certains de ses cadres, le groupe Ubisoft indique aujourd'hui avoir 'lancé des enquêtes [sur celles-ci] avec le soutien de consultants externes spécialisés'.



'En fonction de leurs conclusions, nous nous engageons à prendre toutes les mesures disciplinaires appropriées', ajoute le groupe, qui se dit 'sincèrement désolé'.



'Nous sommes engagés à créer un environnement inclusif et sûr pour nos équipes, nos joueurs et nos communautés. Il apparaît clairement aujourd'hui que nous n'avons pas réussi à atteindre cet objectif. Nous devons faire mieux.'



