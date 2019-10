Ubisoft : lancement de Ghost Recon Breakpoint

04/10/2019 | 07:29

Ubisoft annonce que son jeu Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint est désormais disponible à partir de ce 4 octobre sur Xbox One X, PC, PlayStation 4 et sur UPLAY+, le service d'abonnement sur PC de l'éditeur de jeux vidéo.



Egalement disponible sur la nouvelle génération de plateforme de jeux vidéo, Stadia. Ce jeu de tir militaire développé par Ubisoft Paris se déroule dans un monde ouvert hostile entièrement jouable en solo ou en coopération jusqu'à quatre joueurs.



