Ubisoft: le report des sorties de plusieurs jeux pèsent sur les ventes

Paris (awp/afp) - L'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft a publié jeudi un chiffre d'affaires de 416,2 millions d'euros pour son exercice décalé 2019-20, en baisse de 26% sur un an en raison du report de la sortie de plusieurs titres.

Les réservations nettes - indicateur privilégié par le groupe - s'élevaient sur la période octobre-décembre à 455,5 millions d'euros, soit un montant supérieur à l'objectif du groupe (410 M EUR), qui avait toutefois été révisé à la baisse en octobre, et au consensus d'analystes compilé par Factset (415 M EUR).

"Si l'année en cours est très en deçà de nos attentes initiales, le troisième trimestre fiscal a été marqué par les excellentes performances de plusieurs titres de notre catalogue, notamment Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Odyssey, The Crew 2, Mario + Rabbids Kingdom Battle et du lancement de Just Dance 2020", s'est réjoui le PDG d'Ubisoft Yves Guillemot, dans un communiqué.

En octobre, le groupe avait retardé la sortie de plusieurs titres majeurs (Gods & Monsters, Rainbow Six Quarantine et Watch Dogs Legion) en raison de ventes décevantes sur les deux derniers gros lancements, Ghost Reckon Breakpoint et The Division 2, des jeux de tir jugés bâclés par les critiques.

Après cette annonce, Ubisoft avait abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours de 2,185 milliards d'euros à 1,45 milliard d'euros et son titre avait chuté de 19% le lendemain avant de rebondir progressivement depuis.

Le groupe maintient cet objectif annuel de chiffre d'affaires, ainsi que ses perspectives à plus long terme de 2,6 milliards d'euros pour l'exercice 2020-21, qui devrait bénéficier de la sortie de cinq jeux AAA et d'une nouvelle génération de consoles.

Les réservations nettes du groupe au troisième trimestre sont portées principalement par les investissements récurrents des joueurs (abonnements, ventes d'objets virtuels), en hausse de 7,4%. Au quatrième trimestre, elles sont attendues "aux alentours de 333 millions d'euros, en baisse d'environ 50%" sur un an.

afp/rp