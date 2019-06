Ubisoft : les Guillemot justifient l'allègement, veulent rester au capital à long terme

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La famille Guillemot, fondatrice d'Ubisoft, a publié jeudi un communiqué dans lequel elle a justifié ses récentes cessions d'actions de l'éditeur de jeux vidéo dont elle "entend rester un actionnaire de référence à long terme".

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-En 2016 et 2017, afin de préserver l'indépendance d'Ubisoft, Guillemot Brothers Ltd. a acquis des actions Ubisoft directement sur le marché et ces achats ont été financés par des lignes de crédit.

-La cession d'un total de 680.000 actions intervenue en mai et juin 2019 s'inscrit dans le cadre du plan de remboursement de Guillemot Brothers Ltd.

-La vente n'est pas liée à des appels de marge.

-Jusqu'à 700.000 actions supplémentaires représentant environ 0,6% du capital d'Ubisoft pourraient être cédées en 2019 dans le même objectif.

-La famille Guillemot entend rester un actionnaire de référence à long terme et soutenir avec ferveur la stratégie d'Ubisoft, visant à poursuivre la croissance de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité au cours des prochaines années.

