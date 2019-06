Ubisoft : les Guillemot restent actionnaires de référence

21/06/2019 | 09:21

Dans un communiqué publié hier, Guillemot Brothers, principal holding de la famille du même nom, a fait part de 'son intention de rester l'actionnaire de référence de long terme' d'Ubisoft, tout en se déclarant 'fervent soutien de sa stratégie'.



Selon un avis de l'Autorité des marchés financiers, Guillemot Brothers est passé, le 11 juin, juste au-dessous du seuil des 15% du capital d'Ubisoft, le groupe familial dans son ensemble revenant à 17,79%.



Guillemot Brothers rappelle qu'il avait acquis, à crédit, davantage de titres Ubisoft en 2016 et 2017 'afin d'en préserver l'indépendance' face à la montée au capital de Vivendi. 'La vente d'un total de 680.000 actions Ubisoft intervenue en mai et juin 2019 fait partie du programme de remboursement de Guillemot Brothers', indique le communiqué, mais est sans lien un appel de marges.



Jusqu'à 700.000 actions Ubisoft supplémentaires, soit 0,6% du capital, pourraient encore être revendues par Guillemot Brothers en 2019 pour ces mêmes raisons.





