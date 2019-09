Ubisoft : ouvre un studio dédié au mobile à Da Nang

27/09/2019 | 12:50

Ubisoft a annoncé hier l'ouverture d'un studio à Da Nang, au Vietnam, alors que la branche Mobile de l'éditeur de logiciels de jeux est déjà présente en Chine et en Inde.



'Cette ouverture permettra de renforcer l'expertise d'Ubisoft dans le domaine du jeu mobile et de poursuivre notre croissance sur ce segment', commente Jean-Michel Detoc, directeur exécutif d'Ubisoft Mobile.



'Le studio de Da Nang se concentrera dans un premier temps sur le développement pour plusieurs plateformes de médias sociaux de jeux dits ' Instant games ' utilisant la technologie HTML 5', ajoute Ubisoft.





