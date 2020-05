Ubisoft : révise ses objectifs sur l'exercice 2020-2021

14/05/2020 | 18:20

Le chiffre d'affaires IFRS15 sur l'exercice 2019-20 s'élève à 1 594,8 ME, en baisse de 13,6% (-15,1% à taux de change constants) par rapport aux 1 845,5 ME réalisés sur l'exercice 2018-19.



Le résultat opérationnel non-IFRS s'élève à 34,2 ME contre les 446,0 ME réalisés en 2018-19. Le résultat net non-IFRS part du Groupe s'élève à -10,2 ME, soit un résultat par action (dilué) non-IFRS de -0,09 E. Ils s'étaient élevés à 333,5 ME et 2,8 E sur l'exercice 2018-19.



Suite à la comptabilisation d'une dépréciation de goodwill de 100,8ME, le résultat net IFRS part du Groupe ressort à -125,6 ME, soit un résultat par action (dilué) IFRS de -1,12 E. Ils s'étaient respectivement élevés à 100,0 ME et 0,89 E sur l'exercice 2018-19.



Ubisoft met à jour ses objectifs sur l'exercice 2020-2021. Le groupe vise un net bookings entre 2 350 ME et 2 650 ME, à comparer à un objectif précédent de 2 600 ME et un résultat opérationnel non-IFRS attendu entre 400 ME et 600 ME, à comparer à un objectif précédent de 600 ME.



