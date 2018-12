Ubisoft : sortie de 'Far Cry New Dawn' en février

07/12/2018 | 15:27

Ubisoft a annoncé cette nuit la sortie, prévue pour le 15 février, de Far Cry New Dawn, une suite de Far Cry 5.



'Dix-sept ans après une catastrophe nucléaire mondiale, Far Cry New Dawn vous plonge dans un Hope County sauvagement beau et radicalement transformé. La vie a commencé à resurgir du chaos, mais les survivants font face à une nouvelle menace - les impitoyables Ravageurs et leurs leaders, 'les Jumelles', Mickey et Lou', explique Ubisoft.



Far Cry New Dawn sortira sur PC, PS4 et Xbox One.





