Ubisoft : sortie de 'The Messenger' sur Switch et PC

07/09/2018 | 11:33

Ubisoft annonce ce jour la sortie du jeu vidéo 'The Messenger', développé par Sabotage Studio, qui avait remporté l'édition 2018 de la Série Indie - une compétition annuelle destinée aux studios indépendants du Québec et de l'Ontario.



'The Messenger' est disponible sur Nintendo Switch et PC, via la plateforme Steam.



'Ninjas, démons et esthétique rétro ; c'est la combinaison gagnante de The Messenger, un jeu de plateforme à atmosphère rétro 8-bit. Dans la peau d'un jeune ninja tourmenté par l'arrivée d'une armée de démons dans son village, les joueurs devront passer à travers des obstacles incongrus et des ennemis excentriques afin de livrer un parchemin essentiel à la survie de leur clan', détaille Ubisoft à propos du pitch de 'The Messenger'.





