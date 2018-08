Un monde de zombies inédit à découvrir dans la dernière extension de Far Cry 5 : « Dead Living Zombies »

L'histoire de Far Cry 5 se poursuit avec la nouvelle extension « Dead Living Zombies », désormais disponible sur toutes les plateformes. Après avoir survécu au Vietnam et écrasé de l'insecte sur la planète Mars, c'est au tour des zombies de venir à votre rencontre. Dans Far Cry 5 : « Dead Living Zombies », vous vous associez au réalisateur de Séries B Guy Marvel qui vous présente sa vision d'une saga épique de films de zombies. Vous explorerez sept scénarios de films différents sur des cartes créées avec le puissant éditeur de cartes Far Cry Arcade, où vous devrez faire face à des hordes de zombies sur des toits, dans des champs, des bases militaires et bien plus encore. Une fois toutes les cartes explorées, vous débloquerez le mode Score où vous pourrez tenter d'atteindre la note de 3 étoiles qui vous permettra de débloquer des armes et des équipements à ramener à Hope County.

Qu'attendre de la prochaine mise à jour ?

Une nouvelle mise à jour est également disponible dès aujourd'hui et comprend de nouvelles fonctionnalités telles que :

Le New Game + : le très attendu New Game + vous permet de recommencer l'histoire de Far Cry 5 après avoir terminé la campagne principale tout en gardant la progression de votre personnage. Le New Game + comprend de nouveaux éléments tels que des talents améliorables dans la campagne principale et le mode de jeu à la difficulté accrue «Infâme », dans lequel l'I.A a plus de vie, encaisse mieux les dégâts et réagit plus rapidement à votre présence.

Les objets destructibles : les objets destructibles sont des éléments de construction génériques qui peuvent être brisés en de petits cubes. De simples formes géométriques aux morceaux de bâtiment, vous pouvez combiner ces objets de différentes formes et textures pour un plaisir quasi sans fin.

L'outil de script : si vous êtes un créateur de cartes, l'outil de script vous permet de déclencher différentes actions dans vos cartes selon le comportement du joueur qui s'y aventure. Par exemple, lorsque celui-ci exécute des actions spécifiques - comme éliminer les ennemis, atteindre un endroit de la carte ou chercher des objets spécifiques - vous pouvez, en conséquence d'une de ces actions, changer l'heure de la journée, le téléporter, ajouter de la slow-motion, changer la musique et ajouter ou retirer des ennemis ou des objets du jeu. Ces outils ouvrent un large panel de possibilités, ce qui vous permet d'ajouter à vos créations une nouvelle couche complète de narration visuelle.

Inclus dans le Season Pass du jeu et dans l'Édition Gold aux prix publics conseillés respectifs de 29,99€ et 89,99€, « Dead Living Zombies » est également disponible en achat séparé au prix public conseillé de 7,99€.

Far Cry 5 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.