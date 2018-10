Ubisoft : 'bonne publication', Oddo revoit sa cible

31/10/2018 | 15:39

L'analyste Oddo BHF annonce ce jour revoir à la hausse sa recommandation sur le titre Ubisoft, après une 'bonne publication' semestrielle, marquée par des 'résultats supérieurs aux attentes', la 'promesse d'un gros T4 témoignant d'attentes élevées pour The Division' et permettant 'la poursuite du relèvement [du modèle]'.



La cible d'Oddo BHF passe ainsi de 75 à 80 euros. Le broker reste cependant neutre sur le titre, 'essentiellement pour des raisons de valorisation (prime de l'ordre de +30% sur les comparables américains plus gros et plus profitables)'.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.