Zurich (awp) - UBS publie mardi ses résultats au quatrième trimestre 2018. Six analystes ont contribué aux prévisions:

T4 2018E (en mio USD*) consensus AWP fourchette T3 18A T4 17A estimations produit d'exploitation 7'040 6'895 - 7'213 7'371 7'025 6 résultat net 751 543 - 956 1'253 -2'417 5 bénéfice avant impôts 960 736 - 1'304 1'704 845 5 bénéfice avant impôts ajusté 1'329 1'135 - 1'437 1'770 1'261 6 2018E 2017A (en CHF) dividende par action 0,70 0,69 - 0,71 0,65 5 * chiffres présentés pour la 1ère fois en dollars

FOCUS: les objectifs de croissance devraient avoir souffert de l'ambiance morose sur les marchés, surtout en décembre. L'activité de la clientèle et l'appétit au risque des investisseurs risque d'en avoir subi les conséquences négatives. Les analystes s'attendent donc à un trimestre difficile pour UBS et pour les grandes banques en général.

Autres chiffres clés à avoir subi une contraction, les avoirs de la clientèle et les marges brutes qui risquent d'avoir bu la tasse. Les spécialistes de la ZKB ne s'attendent pas à ce que l'évolution des afflux nets d'argent frais ait compensé la performance négative des dépôts. La volatilité élevée pourrait par contre avoir soutenu certaines activités de la banque d'affaires.

Les investisseurs vont aussi surveiller la politique de reversement, la banque ayant promis de relever chaque année le dividende entre 5% et 9%. Le capital excédentaire doit être reversé sous forme de rachat d'actions.

Quelques éléments exceptionnels sont néanmoins attendus, dont un bénéfice de 400 millions de francs suisses issu de la vente de l'activité de paiement de SIX et une perte de 300 millions du Corporate Center provenant du relèvement de la participation dans la coentreprise chinoise. Les analystes s'attendent en moyenne à de provisions pour litiges de 262 millions de dollars.

Autre fait marquant, UBS présentera pour la première fois ses résultats trimestriels en dollars et non plus en francs suisses.

OBJECTIFS: la banque a partiellement revu en octobre ses objectifs.

objectifs cible objectifs FY 19 FY 19-21 FY19-21 groupe . retour sur bénéfice CET1 15% 17% . ratio coûts-revenus (ajusté) 77% 72% . ratio de fonds propres CET1 environ 13% . ratio de levier CET1 environ 3,7% GWM . croissance bénéfice avant impôts (ajusté) 10-15% . ratio coûts-revenus (ajusté) 75% 70% . croissance argent nouveau 2-4%

POUR MÉMOIRE: RACHAT D'ACTIONS: UBS a lancé un programme sur trois ans de 2 milliards de francs suisses, dont 550 millions en 2018. En octobre, la banque avait déjà racheté pour 650 millions d'actions et un relèvement de l'objectif pourrait donc être envisagé.

FONDS PROPRES: la banque aspire à être un des établissements les mieux capitalisés de la planète. A ce titre, les ratios de fonds propres seront passés au crible. Fin septembre, le ratio de fonds propres durs (CET1, pleinement appliqué) se situait à 13,5% et le ratio de levier (taux d'endettement) à 3,80%. Ces chiffres correspondent aux objectifs propres de la banque pour les prochaines années

AFFAIRES JURIDIQUES: UBS traîne encore, parfois depuis des années, une série de casseroles judiciaires. En France, la banque s'attend le 20 février à l'énoncé du verdict concernant les accusations de fraude fiscale. Dans le cadre de cette procédure, le groupe zurichois avait versé une caution de 1,1 milliard de francs suisses.

Fin septembre, les provisions pour litiges juridiques et autres se situaient à 2,31 milliards de francs suisses.

COURS DE L'ACTION: vendredi après-midi, le titre UBS s'établissait à 13,48 francs suisses, soit 10% de plus que fin 2018. L'année dernière, la nominative avait chuté de 32%, alors que Credit Suisse abandonné 38% et le SMI 10%.

