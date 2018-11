UBS : BarCap reste à 'sous-pondérer', réduit sa cible

22/11/2018 | 10:57

Barclays Capital réitère sa recommandation 'sous-pondérer' sur UBS avec un objectif de cours ramené de 15,1 à 14,5 euros, n'impliquant qu'un potentiel de progression de 6% sur les douze prochains mois pour le titre, contre une moyenne simple de 21% dans le secteur.



Le broker explique qu'il abaisse ses attentes de marges brute pour l'activité de gestion de fortune, et qu'il voit une croissance des actifs sous gestion moindre que celle qu'anticipe la direction du groupe suisse.



Aussi, les estimations de BarCap en termes de profit imposable ajusté (en excluant les litiges) pour UBS se trouvent significativement inférieures, d'environ 12-15%, aux derniers consensus (en date du 15 novembre 2018).



