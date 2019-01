UBS: Sergio Ermotti croit en l'avenir de la banque

Zurich (awp) - Avec l'accent mis sur la gestion de fortune, UBS a absolument de l'avenir, a affirmé son directeur général Sergio Ermotti dans une interview à l'hebdomadaire Schweiz am Wochenende. Selon lui, la croissance de la gestion globale de fortune est une tendance globale et la banque aux trois clés en est l'incontestable leader mondial.

A propos de la concurrence des banques américaines en terme de grandeur, le patron a souligné que la taille n'est pas tout. UBS s'est focalisé sur un modèle commercial et atteint un rendement des fonds propres durs de 14,2%. Au niveau mondial, seules JPMorgan et Bank of America font mieux.

M. Ermotti a aussi relevé qu'il est important que la Suisse reste concurrentielle à l'avenir. La réforme du système fiscal constitue un point essentiel. Pour ce qui est de l'accord cadre avec l'UE, le patron d'UBS souhaite un accord, mais pas à n'importe quel prix. Il faut qu'il soit acceptable sur le plan de la politique intérieure.

hr/rp