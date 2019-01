UBS : début du processus de succession de son CEO?

07/01/2019 | 14:10

Axel Weber, le président du conseil d'administration d'UBS, a indiqué dans le cadre d'une interview TV à Bloomberg que le groupe était au tout début du processus de succession de son CEO, Sergio Ermotti. Axel Weber a précisé à Bloomberg qu'il n'y avait rien d'urgent rapporte ce matin Aurel BGC.



L'agence de presse avait indiqué la semaine dernière que la direction du groupe était en discussion avec l'ancien patron de banque d'investissement de BoA, Christien Meissner indique Aurel BGC. Il pourrait en effet être pressenti au poste de Sergio Ermotti parmi d'autres candidats potentiels.



Rappelons également qu'Axel Weber a indiqué jeudi dernier dans une interview au journal suisse Tages Anzeiger qu'il n'envisageait pas de fusion de son groupe. 'On parle beaucoup de fusions en Europe et aux Etats-Unis, mais rien ne se concrétise. Il ne s'agit que de conjectures', indique-t-il.



Interrogé sur un éventuel rachat de Deutsche Bank par UBS, M. Weber répond que ce genre de fusion 'n'aurait pas grand sens' et qu'à ce stade, l'établissement privilégie la croissance organique. 'UBS est bien plus solide à ce jour qu'avant la crise financière' de 2008/2009, déclare-t-il encore.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.