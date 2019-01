22/01/2019 | 08:48

UBS annonce avoir enregistré au titre de l'exercice 2018, un résultat net en croissance 25% à 4,9 milliards de dollars, soit 1,27 dollar par action, et un bénéfice corrigé avant impôts en progression de 2% à plus de 6,4 milliards.



'Nous avons aussi atteint un solide rendement sur fonds propres CET1 de 14,2% et nous avons dépassé nos objectifs de rendement du capital', souligne le CEO Sergio Ermotti, ajoutant assister en ce début 2019, à une normalisation des marchés.



L'établissement financier va proposer un dividende ordinaire de 0,70 franc suisse par action pour l'exercice écoulé, en progression de 8% par rapport à 2017, et prévoit pour l'année 2019 des rachats d'actions jusqu'à un milliard de dollars.



