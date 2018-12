UBS paie une pénalité de 5 millions de dollars à la SEC

Washington (awp) - UBS règle à l'amiable un conflit avec l'autorité américaine de surveillance de la Bourse SEC et paie une pénalité de 5 millions de dollars. UBS Financial Services n'a pas suffisamment tenu compte de son devoir de surveillance et d'annonce, a indiqué la SEC lundi soir.

L'autorité américaine reprochait à la banque aux trois clés de n'avoir pas suffisamment surveillé, découvert et annoncé des transactions douteuses sur des comptes de clients étrangers non-résidents dans sa filiale de San Diego. Les faits se sont produits entre janvier 2011 et mars 2013 et n'ont pas été annoncés de manière adéquate dans le cadre du programme antiblanchiment d'argent de la banque.

ra/rp