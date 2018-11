UBS : rouvre son siège social de Zurich lundi

30/11/2018 | 14:50

UBS Group annonce qu'il va procéder le lundi 3 décembre à la réouverture de son principal siège social, dans la capitale financière helvétique Zurich, au Bahnhofstrasse 45, ainsi que de ses bureaux bancaires situés à la même adresse.



Le bâtiment, vieux de plus d'un siècle, a été entièrement rénové et transformé au cours des trois dernières années. Reconçu de façon durable, il sera désormais partiellement ouvert (pour son rez-de-chaussée) aux visiteurs.



