Baromètre UBS des PME: Les entreprises sont plus pessimistes

Zurich, 04 décembre 2018 - Malgré ce recul pour les PME, les sous-indicateurs renvoient une image mitigée. Les indicateurs soutiennent ainsi le baromètre, par rapport au mois dernier, alors que les attentes concernant la plupart des indicateurs ont baissé par rapport à l'an dernier. Le recul a été particulièrement prononcé dans les entrées de commandes ainsi que le niveau de production. D'autre part, ces deux indicateurs étaient légèrement positifs par rapport au mois dernier. Les différences entre les indicateurs étaient plus évidentes pour les grandes entreprises. Les indicateurs suivants ont contribué au baromètre de manière négative: les entrées de commande, aussi bien l'an dernier que le mois précédent, ainsi que la production par rapport à l'an dernier. De l'autre côté, les grandes entreprises sont plus optimistes et attendent par rapport au mois précédent des commandes plus nombreuses et un niveau de production plus important. Malgré le recul des deux indicateurs barométriques, le baromètre des PME se trouvait en octobre avec 0,65 point à nouveau à un niveau plus important que celui des grandes entreprises avec 0,45 point.

Les PME évaluent mieux la situation dans le secteur du bâtiment

Dans le secteur du bâtiment, la situation commerciale des grandes entreprises a été jugée légèrement plus mauvaise qu'au début de l'année. Cette évolution était portée par les bénéfices plus faibles et le volume des commandes en stagnation. Concernant les attentes de prix, les grandes entreprises sont plus optimistes que les PME et s'attendent à une stagnation des prix dans les trois prochains mois. Dans les PME, le volume des commandes a au contraire augmenté et les bénéfices ont moins baissé que pour les grandes entreprises. Les PME ont, dans l'ensemble, jugé la situation économique de manière plus optimiste que les grandes entreprises. Les PME ont aussi évalué la situation commerciale des cabinets d'architectes et d'ingénieurs de manière plus positive que les grandes entreprises.

Une perspective économique optimiste dans le secteur des services

La confiance économique est plus prononcée dans le secteur tertiaire que dans l'industrie. Selon les grandes entreprises, la situation économique au début du quatrième trimestre était à son meilleur niveau depuis 2011. Les PME aussi perçoivent à nouveau la situation économique de manière positive, sans que l'on puisse cependant comparer cet optimisme à celui des grandes entreprises. Ceci pourrait être dû à une demande moins importante et des bénéfices plus bas. C'est uniquement au niveau des attentes de prix pour les trois prochains mois qu'il n'y a pas eu de divergences entre les deux groupes d'entreprises. Les deux s'attendent à une légère baisse des prix.

Le tourisme ressent à nouveau les effets d'un vent contraire

La situation commerciale dans le secteur du tourisme s'est dégradée dans les PME et les grandes entreprises. Alors que la situation des affaires des grandes entreprises s'est soudainement détériorée au quatrième trimestre, elle a cédé de plus en plus de terrain au fil des trimestres du côté des PME. Les entreprises ont annoncé de bonnes nouvelles au sujet de la situation des revenus. Pour la première fois depuis cinq ans, celle-ci stagnait pour les PME au niveau du mois précédent. Malgré une légère baisse de la dynamique des grandes entreprises, la situation des revenus s'est également améliorée lors du quatrième trimestre.

Au début du quatrième trimestre, les PME du commerce de détail ont effectué une évaluation plus sévère qu'au milieu de l'année en raison de bénéfices en chute et de l'augmentation inattendue des prix dans les trois prochains mois. Les grandes entreprises s'essoufflent aussi. Cet élan sensiblement moins important dans le commerce de détail devrait également bientôt reprendre grâce au franc suisse légèrement en hausse.