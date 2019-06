Baromètre UBS des PME: Tendances ou feu de paille?

Zurich, 13 juin 2019 - Malgré des incertitudes persistantes sur l'issue de la guerre commerciale, les négociations sur le Brexit et l'évolution prochaine de l'économie globale, le baromètre des petites et moyennes entreprises (PME) en Suisse a connu, entre janvier et avril, une hausse de 1,11 à 1,16 points. En ce qui concerne les PME, cette amélioration a été portée avant tout par les secteurs du bâtiment et de l'industrie. Les PME de la plupart des branches ont, de plus, une attitude optimiste pour le deuxième trimestre.

Dans la même période, le baromètre des grandes entreprises a aussi connu une légère hausse de 0,79 à 0,81 points. Dans ce groupe d'entreprises également, l'amélioration a été principalement portée par les secteurs du bâtiment et de l'industrie. Les entreprises de ces branches (comme dans le commerce de gros et les bureaux d'architecture et d'ingénieurs) sont optimistes quant à l'évolution des affaires.