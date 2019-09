Baromètre UBS des PME: des incertitudes dans les entreprises

Zurich, 05 septembre 2019 - L'escalade qui se poursuit dans le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, le danger d'un Brexit dur et le risque de ralentissement de l'économie mondiale n'ont pas été sans laisser de traces dans les entreprises suisses. Entre avril et juillet, le baromètre des grandes entreprises a chuté de 0,92 à 0,47 point. Dans les petites et moyennes entreprises, il s'est un peu mieux comporté, mais il est malgré tout passé de 1,15 à 1,07 point.

Dans les grandes entreprises, ce sont surtout les indicateurs du commerce de gros, du commerce de détail et de l'industrie qui se sont dégradés. Les résultats du tourisme et de la construction ont permis d'enrayer une baisse encore plus forte. Dans les PME, c'est principalement l'industrie qui a contribué au mauvais résultat, tandis que la construction a soutenu le baromètre.