Contre les inégalités de patrimoine entre hommes et femmes: Des conseils avisés et de bons tuyaux pour optimiser la retraite

Bien que les lois sur la prévoyance vieillesse soient les mêmes pour tous, des différences flagrantes apparaissent entre hommes et femmes dans les revenus à la retraite. A cela s'ajoute que les femmes en tant que telles doivent toujours surmonter de plus grands obstacles financiers. Les causes: des interruptions de travail, un temps partiel, des différences de salaire, leur attitude face à l'investissement, sans oublier leur plus longue espérance de vie. Les femmes prennent donc souvent leur retraite avec un patrimoine et une rente moindres. Elles ont ainsi tout intérêt, comme les hommes, à améliorer de bonne heure leur prévoyance vieillesse afin d'optimiser leur retraite.

Zurich, 28 novembre 2018 - La situation financière à la retraite, en particulier celle des femmes et des jeunes générations, n'a jamais été aussi incertaine. Raison de plus de s'atteler de bonne heure à sa prévoyance vieillesse. Quelques conseils avisés et certains bons tuyaux permettent d'accroître les chances de toucher un revenu confortable provenant des rentes et du capital à la retraite. Ces propositions pragmatiques comptent encore davantage pour les femmes, car elles demeurent confrontées à de plus importants obstacles financiers.

La vie est jalonnée de décisions et d'événements qui en influent le cours. La plupart du temps, ce sont les effets immédiats sur lesquels on s'attarde. Mais, comme le montre une nouvelle étude du Chief Investment Office (CIO) d'UBS, bon nombre de décisions prises dans la vie professionnelle et privée ont surtout des retombées à long terme sur la prévoyance vieillesse. Alors que, vu la fragilité croissante du système de prévoyance, il vaudrait mieux les prendre bien plus tôt en ligne de mire.

Facteurs à considérer pour la prévoyance vieillesse chez les femmes

A la retraite, les femmes bénéficient généralement d'une fortune et d'une retraite moindres, parce qu'elles touchent des salaires tendanciellement plus bas, travaillent souvent à temps partiel et ont une espérance de vie plus longue, et donc une période de retraite plus longue à financer.

En outre, comme le fait ressortir une enquête UBS menée en coopération avec gfs-zürich, les femmes investissent leurs avoirs de prévoyance privée plus tard et en prenant moins de risques que les hommes. Quelques conseils avisés et certains bons tuyaux pourront donc les aider à améliorer leur revenu à la retraite.

Influence des facteurs et pistes proposées pour financer la retraite

Dans la nouvelle publication «Comment sécuriser sa prévoyance-vieillesse - Quelques conseils pour tout un chacun», les économistes d'UBS analysent la situation financière de plusieurs femmes dans différentes situations de vie. Le taux d'occupation, le cadre de travail, le comportement d'investissement, l'état civil et l'espérance de vie sont autant de facteurs à ne pas sous-estimer.

Les auteurs y dépeignent divers scénarios et montrent les effets concrets de différentes décisions et événements sur les revenus attendus des 1er, 2e et 3e piliers. Ainsi, un taux d'occupation que l'on augmente progressivement une fois que les enfants ont atteint un certain âge, comparé à un taux d'occupation inchangé de 60% jusqu'à la retraite, permet de relever le revenu moyen de 73 000 à 95 000 CHF et donc d'améliorer le revenu à la retraite de 400 CHF par mois.

Les hommes eux aussi peuvent souvent optimiser leur situation. Même avec un salaire plus élevé à temps plein, ils ont tout intérêt à s'intéresser de près aux prestations de la caisse de pension de l'employeur. En effet, si seule la part obligatoire du salaire est assurée, la rente pour un revenu annuel moyen de 100 000 CHF sera inférieure de 10% à une rente où la part surobligatoire est également assurée.

Appel en faveur de nouvelles bases légales

Les auteurs soulignent toutefois que, malgré les possibilités qu'ont les assurés d'optimiser leur prévoyance, il faut aussi que les bases légales soient modernisées et adaptées à notre époque. Les modèles de structures familiales et de travail pourraient ainsi être adaptés en mettant hommes et femmes sur un pied d'égalité pour l'éducation des enfants.

Les 1er et 2e piliers requièrent des bases de financement plus stables. Le 3e pilier pourrait également bénéficier d'innovations, telles que la possibilité de rachat ultérieur dans le pilier 3a. Car la prévoyance privée va inexorablement prendre une importance croissante.



Vous trouverez de plus amples informations ainsi que l'intégralité de la publication à l'adresse: www.ubs.com/forumprevoyance

UBS Switzerland AG