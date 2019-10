Zurich (awp) - UBS Group émet un emprunt AT1 avec d'autres banques. Les conditions:

montant: 275 mio CHF taux: 3,00% émission: 100,00% durée: perpétuel (Non call 6) libération: 13.11.2019 First Call: après 6 ans, le 13.11.2025 (après tous les 5 ans) Swapspread: 343,75 bp no valeur: 50'666'886 (9) rating: A+/A- stbl (Fitch/S&P) cotation SIX: dès le 11.11.2019 coupures: 200'000 CHF

